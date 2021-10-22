На съемках картины Ржавчина актер Алекс Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс из-за проблем с реквизитом.

Такие предварительные данные обнародовал телеканал ABC7 со ссылкой на продюсера фильма.

Инцидент возник во время стрельбе из пистолета, заряженного холостыми патронами.

Режиссер фильма был ранен в ключицу и госпитализирован, 42-летняя женщина-оператор получила тяжелое ранение и была на вертолете госпитализирована в больницу города Альбукерке, где скончалась от полученных травм.

— Сегодня на съемках Ржавчины в Нью-Мексико произошел несчастный случай, связанный с осечкой бутафорского пистолета с холостыми патронами. На данный момент производство фильма остановлено. Безопасность наших актеров и съемочной группы остается нашим главным приоритетом, — заявил продюсер картины телеканалу.

Расследованием трагедии уже занимается полиция. Среди версий: неисправный реквизит и человеческий фактор.

Актер Алек Болдуин, который собственно и выстрелил, не пострадал. Он самостоятельно явился к шерифу, чтобы дать показания.

Что известно о гибели Галины Гатчинс

22 октября стало известно, что актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Гатчинс. Также он ранил режиссера Джоэла Соуза. Трагедия произошла во время съемок вестерна Ржавчина (Rust) в Нью-Мексико.

Офис шерифа сейчас опрашивает людей на съемочной площадке.

— Сейчас мы пытаемся определить, какой тип снаряда использовался в огнестрельном оружии, — отметил пресс-секретарь шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос.

Шериф пока никому не предъявлял обвинений в связи со стрельбой.