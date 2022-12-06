Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова примерила грудные импланты.

В Instagram-stories она рассказала подписчикам, что приехала в клинику на консультацию к пластическому хирургу. Там она и показала себя с имплантами, представ в коротком топе.

Однако Екатерина призналась, что еще не решила — готова ли делать маммопластику. Возможно, этот вопрос она отложит, поскольку хочет максимально природный эффект.

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— Врач очень удивился, когда я сказала, что хочу самые маленькие импланты, которые существуют. Он говорит, что тогда не будет вау-эффекта, ведь девушки именно за этим и приходят, чтобы грудь скрипела, но я этого не хочу. Может я какая-то не такая. Я лучше хочу сделать нос. Но, на самом деле, я просто хочу, чтобы грудь была одинаковая, — отметила Репяхова.

Блогер добавила, что, возможно, поставит импланты тогда, когда решит — больше рожать не буду.

— Год желательно не беременеть, меня это останавливает, — объяснила Екатерина.

Она добавила, что даже пластическая операция не сделает грудь одинаковой.