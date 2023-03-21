Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова решилась на пластическую операцию, точнее — на ринопластику и лифтинг подбородка.

Избранница артиста поделилась кадрами с больницы, на которых показала себя после операции, лежа на больничной койке и с перемотанным лицом. Также обнародовала она и момент самой пластики.

— Моя мечта сбылась. Плачу от счастья. Немного отойду, все расскажу и покажу. Сегодня мне сделали ринопластику и лифтинг подбородка, — сообщила Репяхова подписчикам в Instagram.

В больнице супругу поддерживал Павлик, с которым она также поделилась видео, отметив, что он был против операции и изначально говорил, что не придет.

Сейчас смотрят

— Шок-контент. У меня нет слов. Катины подписчики, если бы не вы, я бы не выжил, я бы этого не пережил. Посмотрите, серьезно, это как фильм Франкенштейн. Ужас, — смеясь сказал Виктор.

Похоже, жена Павлика серьезно взялась за свою внешность. Немного ранее в марте Репяхова увеличила губы. Тогда Павлик также был против данной процедуры, а потому она сделала это втайне от него.