Известная блогер и владелица крупного бьюти-бизнеса Ким Кардашьян назвала причину развода с рэпером Канье Уэстом.

В 2020 году, после чреды выходок Канье Ким подала на развод и решила уйти по-философски, не обливая никого грязью. Более того, она до сих пор считает экс-супруга своим большим учителем и мотиватором для изменений.

— Так долго я делала то, что делало других людей счастливыми. За последние два года я решила, что сделаю счастливой себя. И это действительно хорошо. И даже если это привело к изменениям и привело к моему разводу, я думаю, важно быть честным с самим собой. Я выбрала себя. Я думаю, это нормально, что я выбрала себя, — отметила Кардашьян.

Ким сказала, что теперь она собирается хорошо питаться, тренироваться, получать больше удовольствия, проводить больше времени с детьми и с людьми, которые делают ее счастливой.

— Я собираюсь отложить свой телефон. И отписываюсь от всех, если не хочу что-то видеть в Instagram, — сказала Ким.

Также она подчеркнула, что никогда не будет транслировать свои отношения с экс-супругом на детей.

— Вы можете быть так обижены или злы на своего бывшего, но я думаю, что перед детьми всегда должно быть — твой папа самый лучший! Убедитесь, что вы являетесь самым большим болельщиком своего родителя, независимо от того, через что вы лично проходите, — сказала звезда.

Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст разорвали свои отношения в 2020 году. Пара состояла в браке с 2014 года.

Долгое время поклонники пары надеялись на их воссоединение. Более того, совсем недавно Канье Уэст заявил, что хочет вернуть Ким Кардашьян, поскольку совершил много ошибок.

Сама Ким уже начала новые отношения с комиком Питом Дэвидсоном. Пару неоднократно замечали вместе, держащимися за руки.