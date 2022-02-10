Відома блогерка і власниця великого б’юті-бізнесу Кім Кардаш’ян назвала причину розлучення з репером Каньє Вестом.

У 2020 році після низки витівок Каньє Кім подала на розлучення і вирішила піти по-філософськи, не обливаючи нікого брудом. Ба більше, вона досі вважає ексчоловіка своїм великим учителем і мотиватором для змін.

– Так довго я робила те, що робило інших людей щасливими. За останні два роки я вирішила, що зроблю себе щасливою. І це справді добре. І навіть якщо це призвело до змін і призвело до мого розлучення, я думаю, важливо бути чесним із самим собою. Я обрала себе. Я думаю, це нормально, що я обрала себе, – наголосила Кардаш’ян.

Кім сказала, що нині вона збирається добре харчуватися, тренуватися, отримувати більше задоволення, проводити більше часу з дітьми та людьми, які роблять її щасливою.

– Я збираюся відкласти свій телефон. І відписуюсь від усіх, якщо не хочу щось бачити в Instagram, – сказала Кім.

Також вона наголосила, що ніколи не транслюватиме свої стосунки з ексчоловіком на дітей.

– Ви можете бути так ображені чи злі на свого колишнього, але я думаю, що перед дітьми завжди має бути – твій тато найкращий! Переконайтеся, що ви є найбільшим уболівальником свого батька незалежно від того, через що ви особисто проходите, – сказала зірка.

Нагадаємо, що Кім Кардаш’ян і Каньє Вест розірвали свої стосунки у 2020 році. Пара перебувала у шлюбі з 2014 року.

Довгий час шанувальники пари сподівалися на їхнє возз’єднання. Ба більше, нещодавно Каньє Вест заявив, що хоче повернути Кім Кардаш’ян, оскільки зробив багато помилок.

Сама Кім вже почала нові стосунки з коміком Пітом Девідсоном. Пару неодноразово помічали разом, коли вони тримались за руки.