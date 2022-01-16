Музыкант Канье Уэст обвинил известную блогершу и владелицу крупного бьюти-бизнеса Ким Кардашьян в том, что ему не сообщили о месте празднования дня рождения их дочери Чикаго.

15 января рэпер обнародовал видео, где посетовал, что не может лично поздравить девочку.

Канье Уэст утверждал, что от него скрыли место проведения четвертого дня рождения его дочери.

– Да, я просто хотел поздравить свою дочь с днем ​​рождения. От меня скрыли место проведения вечеринки, – сказал он.

Он также сказал, что кто-то “играл в игры” и что его здоровье подорвалось из-за семейной драмы.

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Уэст, отец Чикаго и еще троих других общих с Кардашьян детей, записал видео во время того, как колесил по городу в поисках праздничной вечеринки.

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Однако на видео, опубликованном в Instagram Атианы де ла Хойя, можно было увидеть Канье на вечеринке.

Американская блогерша и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер стала первой женщиной в мире, которая набрала 300 млн подписчиков в Instagram.

Это достижение делает ее второй в списке самых популярных блогеров в социальной сети после футболиста Криштиану Роналду (388 млн).

Источник: Page Six