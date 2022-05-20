Украинская актриса Ольга Сумская эксклюзивно для Вікна-новини рассказала, как переживает разлуку с дочерью Антониной, которая живет в России.

По словам артистки, она испытывает боль, однако никак повлиять на это не может.

— Если бы я как мама могла повлиять хоть на что-нибудь, я бы это сделала. Это страшная боль. Очень тяжело, когда ребенок там, и ты не знаешь, когда ты его увидишь. И внуки там. Все то де**мо, которое пишут мне некоторые украинцы по поводу этой ситуации – это еще болезненнее, — отметила Сумская.

Ольга добавила, что сейчас получает много хейта и ей как матери от этого больно. Вспомнила артистка и слова продюсера Игоря Кондратюка, который посоветовал ей разорвать отношения с дочерью.

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— Как я могу повлиять? Никак. Тут вдруг Игорь Кондратюк взялся мне давать советы. Господин Кондратюк, кто вы такой, что вы советуете мне отказаться от моего ребенка, отречься от него и своих внуков? Я никогда этого не сделаю, — подчеркнула артистка.

Сумская напомнила, что у ее дочери двое детей, с которыми она не может уехать, поскольку там пытки, зависимость и террор.

— Это страшная боль, я едва держусь! Если бы хоть кто-нибудь мог повлиять на этих рашистов! На этого Путина сумасшедшего, — сказала Ольга.

Также Сумская рассказала, как на нее повлияла война и общается ли она с кем-то из российских коллег.

Артистка отметила, что украинцы сейчас очень объединились, и это важно. Также она сказала, что и они с мужем делают свой вклад — занимаются волонтерством.