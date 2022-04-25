Украинская актриса Ольга Сумская объяснила, почему ее старшая дочь Антонина Паперная молчит о войне в Украине и до сих пор находится на территории страны-агрессора.

По словам звезды, Антонина не может бросить свой дом и уехать из России с двумя маленькими детьми, поскольку “пока нет такой возможности”. Сумская добавила, что ее дочь очень переживает из-за войны в Украине.

— Поверьте, она очень переживает, она очень плакала, потому что не могла доехать на похороны бабушки. Это самые страшные, трогательные минуты нашей семьи. Там другое информационное поле, оно страшное… Мне пишут коллеги, пусть бросает все, пусть уезжает. Ну черт знает что. Только уехать с двумя маленькими детьми, поверьте, это очень сложно, практически невозможно. Она в декрете. Бросить свой дом — ну как это… если бы была такая возможность, она бы это сделала. Пока такой возможности нет, — сказала актриса.

В то же время муж Сумской, Виталий Борисюк, отметил, что россияне понимают, что на самом деле происходит в Украине. Однако они не могут публично выразить свою антивоенную позицию, поскольку боятся попасть в тюрьму.

Отметим, что Антонина Паперная живет в России уже больше 10 лет. Она переехала туда для того, чтобы поступить в Московский театральный институт имени Бориса Щукина.

Сейчас дочь Сумской живет в гражданском браке с российским актером Владимиром Ягличем, они воспитывают двоих детей.