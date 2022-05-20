Украинская актриса Ольга Сумская в эксклюзивном интервью Вікна-новини рассказала, как ее изменила полномасштабная война, чем она сейчас занимается и поддерживает ли общение с кем-то из российских коллег.

— Как нас всех изменила война?

— Все изменилось, никогда не будет как раньше. В этом есть трагизм, но есть и доля позитива. Нация объединилась и я многое пересмотрела в своей жизни. Мои друзья, которые раньше общались на русском, перешли на украинский. И это очень важно в нашей борьбе сейчас. Как говорила Леся Украинка: Нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію.

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Что касается общих изменений, могу сказать, что всем нам очень трудно сориентироваться, найти себя в этом мире. Наша семья, как и миллионы семей, испытала это страшное горе, мы потеряли маму. Эти страшные события не могли не отразиться на нашем психологическом состоянии. Но все равно нужно находить вот эту жажду жизни, что-то, на что можно опереться.

— В профессиональном плане мы, актеры, сейчас выживаем. Нет работы актерской на сцене вообще. Времена заставили многих изменить профессию. Я кланяюсь нашим защитникам. Среди актеров на фронт пошли Андрей Фединчик, Алексей Тритенко. Нельзя не вспомнить Пашу Ли, погибшего, спасая детишек в Ирпене. Это ангел добра и чести.

— Что будет с украинским театром и кино дальше?

— Не знаю, когда выйдем на сцену, но искренне верю, что театр выживет и будет развиваться, потому что это живое слово, благодаря которому можно влиять на общество и помогать вывести людей из состояния депрессии. Так всегда было во все времена страшных войн, кризисов. Благодаря кинематографу страны преодолевали эти кризисы. Возлагаем большие надежды на культурную политику в нашем государстве.

Хочется увидеть такие фильмы, которые бы подняли дух нации, которые возродили бы нас, простых людей. Верю, что будет новое украинское кино! Оно появится на международном уровне, заявит о себе еще громче. Будет и донесения историй современной войны через драматургию, но будет и жанр комедии, мюзикла, как в свое время это было в послевоенной Америке.

— Мы должны дарить надежду зрителю. Поэтому, я мечтаю о мюзикле на украинском! После 2014 года украинское кино успело поразить — это и Киборги, и недавняя лента Стоп, Земля — просто прекрасная. И впереди еще предстоят сильные лейтмотивы в кино. Очень жду возрождения Мариуполя, в том числе в качестве театрального города. У меня сердце болит за каждый уголок родного театра в Мариуполе, который разбомбили. Мы все восстановим.

— Чем вы занимаетесь во время войны?

— Сейчас наше призвание – помогать. Мы с мужем волонтерим, собираем и отправляем амуницию для наших военных. Муж возит гуманитарную помощь людям в Киевской области. Когда он отвозил бронежилеты туда, то делал фото из разных городов и сел области.

— Буча, Ирпень, Гостомель. У меня просто нет слов от увиденного. Когда я вижу результаты этих издевательств над людьми, я просто думаю: Боже, какие же матери родили этих уродов? Это душевнобольные люди. И должен быть суд над ними, чтобы весь мир знал их всех в лицо.

— В первый период войны мы были в Италии, в городе Пинетто, с дочерью. Большое спасибо моим итальянским друзьям, которые нас приютили. Там я имела возможность общаться с нашими переселенцами, среди которых были и люди с Мариуполя. Хотелось просто обнять их и плакать, слов не нужно было.

Но оставаться там было не сила, очень хотели обратно домой, поэтому мы вернулись. И когда мы приехали, я готова была целовать каждое дерево в нашем парке у дома.

— Продолжаете ли вы общаться с кем-нибудь из российских коллег?

— Это бессмысленно, даже страницы в Instagram их уже закрыты. К кому мы стучимся? От меня многие коллеги отписались, среди них и многие российские, с которыми сто лет вместе снимались.

— Одна только знакомая моя, с которой общаемся, сознательно не называю ее фамилии. Там знают ее позицию, она осталась без работы. На этого человека даже сейчас пишут доносы, как когда-то в СССР на врагов народа.

— Во время войны вы потеряли маму. Как вы это пережили?

— Было очень тяжело. Это произошло на следующий день после начала войны. Как хоронили мамочку, моя дочь Антонина подключилась онлайн по видеосвязи. Боже, как она плакала! Я держалась, потому что на мне были организационные вопросы, а она не могла удержаться, поскольку для нее это была вторая мама.

— До войны мы вместе собирались на дне рождении мамы, когда праздновали ее 88-летие. Когда поднесли торт, чтобы задуть свечи, я увидела, что мама как-то хило задула. Так никогда не было, она всегда энергично это делала, а на этот раз она, может, что-то чувствовала (плачет).

— Вы снова, несмотря на войну, возвращаетесь к работе, в частности, озвучивание героев в сериалах. Над чем сейчас работаете?

— Вот уже как два дня идет работа над новым сериалом. Снова позвали, и мы на крыльях творческих сразу летим, хотим работать, погрузиться в этот процесс. Это будет турецкий сериал Крылья любви, довольно популярный в Турции.

Телемарафон пока что продолжается, но уже готовим новые жанры в кино и сериалах для зрителя. Мы должны дать возможность в будущем вернуться хоть частично таким программам, чтобы подарить надежду и отвлечь от напряжения зрителя.

Фото: Ольга Сумская