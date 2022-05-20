Українська акторка Ольга Сумська ексклюзивно для Вікна-новини розповіла, як переживає розлуку з донькою Антоніною, яка мешкає в Росії.

За словами артистки, вона відчуває біль, проте ніяк не може на це вплинути.

– Якби я, як мама, могла вплинути хоч на що-небудь, я б це зробила. Це страшний біль. Дуже важко, коли дитина там, і ти не знаєш, коли ти її побачиш. І онуки там. Все те ла**о, яке пишуть мені деякі українці з приводу цієї ситуації – це ще болючіше, – зауважила Сумська.

Ольга додала, що наразі отримує багато хейту, і їй як матері від цього боляче. Згадала артистка і слова продюсера Ігоря Кондратюка, який порадив їй розірвати стосунки з донькою.

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– Як я можу вплинути? Ніяк. Тут раптом Ігор Кондратюк взявся мені давати поради. Пане Кондратюку, хто ви такий, що ви радите мені відмовитися від моєї дитини, зректися її та своїх онуків? Я ніколи цього не зроблю, – наголосила артистка.

Сумська нагадала, що її донька має двох дітей, з якими вона не може виїхати, оскільки там тортури, залежність і терор.

– Це страшний біль, я ледве тримаюсь! Якби ж хоч хтось міг вплинути на цих рашистів! На цього Путіна божевільного, – сказала Ольга.

Також Сумська розповіла, як на неї вплинула війна та чи спілкується вона з кимось із російських колег.

Артистка наголосила, що українці наразі дуже об’єдналися, і це важливо. Також вона сказала, що і вони з чоловіком роблять свій внесок – займаються волонтерством.