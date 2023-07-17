Ресторатор Михаил Кацурин рассказал, как прошел его мальчишник перед свадьбой с певицей Надей Дорофеевой.

В Instagram Кацурин обнародовал серию фото с “вечеринки”, однако была она не стандартной. Так, друзья пригласили его в Черниговскую область, чтобы вместе демонтировать разрушенный оккупантами дом. На фото с ним можно также увидеть тревел-блогера Антона Птушкина.

— Мальчишник уже не тот. Он стал лучше. Вот немного фоток с моего. Вместо классической для такого повода вечеринки ребята сняли в аренду экскаватор, трактор с прицепом, заколабились с Districtone Foundation и отвезли меня в Черниговскую область демонтировать разрушенный оккупантами дом, чтобы на его месте был построен новый, — поделился Кацурин.

Он поблагодарил друзей за организацию мальчишника, пошутив, что алкоголь, танцы и другие развлечения, ассоциирующиеся с этим событием, у них точно были не стандартные.

— Вместо алкоголя был Шу Пуэр. Вместо наркотиков — плов. Вместо танцев — демонтаж с кувалдами. Вместо стриптиза — управление экскаватором (кайфа, кстати, значительно больше). Единственным деструктивным последствием, вместо похмелья, была пробитая гвоздем пятка у Артема, который отчаянно демонтировал все, что видел вокруг, — сказал Миша.

Также он поблагодарил всех людей, которые превратили свои дни рождения, бизнесы и вообще все, что можно и нельзя, в инструменты для помощи стране.

Фото: Миша Кацурин