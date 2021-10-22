В пятницу, 22 октября, на телеканале СТБ завершился шестой выпуск романтического реалити-шоу Холостячки 2 со Златой Огневич. Мужчины-участники продолжают бороться за сердце певицы.

На этой неделе Злата решила познакомить мужчин со своим образом жизни, тем самым проверить, готовы ли они к такому активному режиму.

Волшебные свидания, скандальные признания и неожиданная информация о участниках — далее в материале.

Свидание с Андреем и Винченцо

Свидание, на которое Злата Огневич пригласила сразу двух участников — Андрея Задворного и Винченцо проходило в режиме съемки — бэкдропа. Для каждого мужчины Огневич придумала определенный образ. Обоим участникам удалось установить физический контакт с артисткой.

Во время индивидуального общения Винченцо представил Холостячке печенье из Лондона и ее портрет. Мужчина признался Злате, что влюбился в нее, однако она отметила, что не верит ему до конца.

В свою очередь Андрей во время общения рассказал артистке, что его экс-возлюбленная прервала беременность без его ведома.

— Я узнал это самостоятельно. Она оставила на столе справку, в которой все было написано. Сказала, что была не готова. Это во мне убило все чувства, которые были к ней, я собрал вещи и уехал, — признался Андрей.

Atlas Weekend и поцелуй с Максимом

Холостячка устроила тройное свидание, пригласив Максима, Влада и Олега на музыкальный фестиваль Atlas Weekend. Это первое свидание для Влада за все время.

Мужчины наблюдали за тем, как Злата выступает, а после отправились знакомиться с ее группой. Во время разговора Огневич призналась, что в студенческие времена у нее был роман с барабанщиком. Также она рассказала о настойчивом поклоннике, который говорил всем, что она его жена.

Во время индивидуального общения с певицей Олег презентовал ей авторский мультфильм о любви принцессы и викинга.

Влад поделился со Златой трагической истории — его мамы не стало два года назад, на протяжении 20 лет женщина боролась с онкологическим заболеванием.

После Злата пригласила Макса к себе домой. Мужчина приготовил ей интимный сюрприз — массаж ног, после которого они поцеловались.

— Чувствую, что влюбляюсь в нее, если уже не влюблен, — сказал Максим.

Свидание с Ромой

Поскольку на этой недели свидание для участников придумывает Злата, вместе с Романом Свечкоренко она отправилась на аэростретчинг, а после на массаж.

В ходе беседы Злата рассказала, когда у нее случилось сильное выгорание.

— В 2015 году я уехала на месяц в Азию и даже хотела сжечь свой паспорт… Мне нужно было переключиться, чтобы перезапустить свою систему, — призналась она.

После Рома преподнес Огневич комнатный цветок. Они пили вино и ели клубнику.

Детектор лжи

Ведущий реалити-шоу Григорий Решетник пригласил трех участников пройти полиграф — Романа Свечкоренко, Андрея Задворного и Влада Ясько. Благодаря этому раскрылись ранее неизвестные факты о мужчинах.

Выяснилось, что Роман до сих пор официально не разведен со своей женой.

— Зачем он пришел на этот проект, находясь в браке с другой женщиной? Это не честно, — сказала Огневич.

В свое оправдание он сказал, что находится в процессе развода и его ничего не связывает с женой, кроме ребенка.

Влад посещал свингер-клуб вместе со своей второй половинкой, а также признался, что продолжает общение с экс-девушкой. Кроме того, Григорий сказал, что ему в личные сообщения пишут, что Влад до сих пор находится с ней в отношениях.

Мужчина не смог внятно опровергнуть свои ответы, поэтому Злата Огневич попрощалась с ним преждевременно.

Также полиграф установил, что у Андрея был секс во время проекта, однако мужчина опроверг это. Он объяснил, что интимный контакт с девушкой у него был после кастинга.

Кроме того, участник признался, что пережил измену со стороны второй половинки.

Церемония роз

В шестом выпуске церемония роз проходила в необычном формате. Злата Огневич общалась с каждым участником индивидуально, вручяя во время разговора бутоньерки. Первым получил розу Максим.

Холостячка попрощалась с Винченцо Дулепой и Романом Свечкоренко. Однако певица отметила, что Роман может вернуться на проект в любое время, но только после официального развода.

Всего в шестом выпуске реалити-шоу покинуло три участника.