Стали известны первые прогнозы букмекеров относительно международного песенного конкурса Евровидение-2022. Стоит отметить, что не все участники и песни еще известны.

Первое место в прогнозах букмекеров на Евровидение-2022 занимает Швеция — 7%. За ней идут Россия, Италия, Германия и Норвегия с 5%.

Шестое, седьмое и восьмое места занимают Польша, Греция, Франция — 4%. Далее идут Кипр, Испания и Армения — 3%. Украина в рейтинге букмекеров занимает 11 место — 3%.

Всего в международном конкурсе участвует 41 страна. Последнее место в прогнозах букмекеров занимает Болгария — менее 1%.

Напомним, что Евровидение-2022 пройдет в Турине (Италия), благодаря победе рок-группы Maneskin.

На Евровидение-2021 Украину представляла группа Go-A, конкурсная песня которой до сих пор не оставляет равнодушным. Музыкальный коллектив на конкурсе исполнил трек Шум.

Недавно стало известно, что два трека Go-A попали в ESC Top 250 – ежегодный рейтинг лучших песен за все времена существования международного песенного конкурса Евровидение.

Кто представит Украину на Евровидение-2022 — пока что неизвестно. Традиционно конкурс пройдет в мае.