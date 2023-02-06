Кинокомпания Warner Bros. приобрела бестселлер Стивена Кинга Билли Саммерс для экранизации. Работу будет продюсировать Джеффри Джейкоб Абрамс и Леонардо ДиКаприо.

Так, Леонардо сможет сыграть главного героя, а Абрамс — стать режиссером.

Правда, книгу нужно адаптировать для показа в кинотеатрах — для этого сценарий пишут Эд Цвик и Маршалл Херсковиц. О самой экранизации впервые заговорили еще в феврале 2022 года, и теперь стало известно о продюсерах.

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По сюжету, Билли Саммерс — это наемный убийца, который собирается уйти на пенсию, но перед этим берется за прибыльную работу. Он приезжает в маленький городок под прикрытием начинающего писателя.

Книга Кинга была экранизирована летом 2021 года, и быстро стала популярной.

Напомним, что Стивен Кинг поддерживает Украину с первого дня полномасштабного вторжения. Писатель не только создает удивительные книги, но и следит за ситуацией в нашей стране. К примеру, в конце 2022 года он поделился своими желаниями — он заявил, что очень хочет мира в Украине. Правда, это невозможно без победы над Россией, которая вторглась на территорию нашей страны.