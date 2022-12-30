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Касается Украины: Стивен Кинг назвал свое заветное желание на 2023 год

30 декабря 2022, 15:08
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Стивен Кинг
Источник: Getty Images

Американский писатель Стивен Кинг назвал свое самое заветное желание на 2023 год.

В Twitter его коллега, писатель Дон Уинслоу поинтересовался у своих подписчиков — о чем они больше всего мечтают в следующем году.

— Мир в Украине, — лаконично написал король ужасов.

Стивен Кинг желание на Новый год

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Отметим, с первых дней полномасштабной войны в Украине Стивен Кинг поддерживает нашу страну и выступает против кровавых действий РФ. Король ужасов призвал Россию убраться из Украины и оставить ее в покое.

Писатель также выражал свой восторг контрнаступлением ВСУ.

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Підтримка України Стивен Кинг
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