Американский писатель Стивен Кинг назвал свое самое заветное желание на 2023 год.

В Twitter его коллега, писатель Дон Уинслоу поинтересовался у своих подписчиков — о чем они больше всего мечтают в следующем году.

— Мир в Украине, — лаконично написал король ужасов.

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Отметим, с первых дней полномасштабной войны в Украине Стивен Кинг поддерживает нашу страну и выступает против кровавых действий РФ. Король ужасов призвал Россию убраться из Украины и оставить ее в покое.

Писатель также выражал свой восторг контрнаступлением ВСУ.