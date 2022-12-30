Американский писатель Стивен Кинг назвал свое самое заветное желание на 2023 год.
В Twitter его коллега, писатель Дон Уинслоу поинтересовался у своих подписчиков — о чем они больше всего мечтают в следующем году.
— Мир в Украине, — лаконично написал король ужасов.
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Отметим, с первых дней полномасштабной войны в Украине Стивен Кинг поддерживает нашу страну и выступает против кровавых действий РФ. Король ужасов призвал Россию убраться из Украины и оставить ее в покое.
Писатель также выражал свой восторг контрнаступлением ВСУ.