Кінокомпанія Warner Bros. придбала бестселер Стівена Кінга Біллі Саммерс для екранізації. Роботу продюсуватиме Джеффрі Джейкоб Абрамс та Леонардо Ді Капріо.

Так, Леонардо зможе зіграти головного героя, а Абрас – стати режисером.

Щоправда, книгу потрібно адаптувати для показу у кінотеатрах – для цього сценарій пишуть Ед Цвік та Маршалл Херсковіц. Про саму екранізацію вперше заговорили ще в лютому 2022 року, і тепер стало відомо про продюсерів.

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За сюжетом, Біллі Саммерс – це найманий убивця, який збирається піти на пенсію, але перед цим береться за прибуткову роботу. Він приїжджає в маленьке містечко під прикриттям письменника-початківця.

Книга Кінга була екранізована влітку 2021 року і швидко стала популярною.

Нагадаємо, що Стівен Кінг підтримує Україну з першого дня повномасштабного вторгнення. Письменник не лише створює дивовижні книги, а й стежить за ситуацією у нашій країні. Наприклад, наприкінці 2022 року він поділився своїми бажаннями – він заявив, що дуже хоче миру в Україні. Щоправда, це неможливо без перемоги над Росією, яка вторглася на територію нашої країни.