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Пономарев, Dzidzio и Тополя высмеяли поражения российской армии в новой песне

18 апреля 2022, 10:05
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Пономарев, Dzidzio и Тополя высмеяли поражения российской армии в новой песне

Украинские артисты презентовали песню Україна переможе. Вместе с треком они также представили видеоклип.

В записи трека приняли участие Александр Пономарев, Тарас Тополя, Михаил Хома (Dzidzio), Юрий Ткач, Евгений Кошевой и Петр Черный. В композиции все они поют про силу украинской армии и поражениях российской.

В клипе показаны кадры, на которых горит вражеская техника. Также каждый артист рассказывает историю поражения российских захватчиков, высмеивая ее.

Так, Кошевой поет о русских кораблях, Черный про технику, которую украли цигане, а Ткач высмеивает биологическое оружие в виде голубей.

Слова и музыка принадлежат Александру Пономареву. Также был задействован оркестр и хор Заслуженного академического ансамбля песни и танца ВСУ под руководством дирижера Дмитрия Антонюка.

Ранее композицию в поддержку украинских воинов презентовал Дмитрий Монатик — ART ОборонаВ ней он зачитал рэп о том, что Украина никогда не станет на колени, выстоит и победит.

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Теги
DZIDZIO , Антитіла , Олександр Пономарьов , Песня
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