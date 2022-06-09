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Сражаемся голыми руками с драконом: Dzidzio о творческой деятельности во время войны

9 июня 2022, 11:28
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Dzidzio
Источник: Dzidzio

Украинский певец Dzidzio (настоящее имя – Михаил Хома) рассказал о творческой деятельности во время войны. Артист подчеркнул, что наша песня нуждается в развитии именно в этот трудный период.

В телемарафоне Единых новостей певец рассказал, что, когда записывал гимн Украины, очень хотел, чтобы наша сборная по футболу победила. Очень долго думал — как спеть и разбудить украинцев к тому, чтобы мы поверили в себя, что мы большая нация и полностью достойны иметь одно из первых мест в мире.

— Уже доказали всем и всему миру, что мы максимально организованы, дружны. Сражаемся голыми руками с большим драконом. Думаю, людям нравится это исполнение, поскольку я добавил какой-то уверенности… Когда записывал гимн, то также записал Боже великий, єдиний. Сейчас на каждом концерте, где выступаю – перед военными, в госпиталях, пою сначала ее, а в конце – гимн, – говорит Dzidzio.

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Исполнитель отмечает, что все привыкли к его шутливому репертуару, но у него есть и другие песни.

— Есть те песни, на которых меня воспитала бабушка Екатерина. Я пою Марічку. Люди подходят в конце концерта и засыпают комплиментами, я понял – сейчас это очень важно. Не только мне писать новые украинские песни, но и каждому артисту обязательно иметь в репертуаре народные композиции, — подчеркнул Михаил.

Певец признался, что скоро покажет честную и откровенную песню, которая называется Війна. Говорит, она была написана тогда, когда началась полномасштабная война.

— Это та песня – когда сам себе должен сказать, что надо воевать за свое государство. Если ты не хочешь смотреть сквозь решетку, как солнце твой дом обход, — сказал Хома.

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