В пятницу, 19 ноября, на телеканале СТБ завершился десятый выпуск романтического реалити Холостячка 2 со Златой Огневич.

За сердце главной героини боролись четыре участника – Андрей Хветкевич, Андрей Задворный, Дмитрий Шевченко и Максим Тарапата. На этой неделе мужчины знакомили Злату со своими семьями.

Скалолазание и обед на природе

Перед тем как познакомить Злату с близкими людьми Андрей Хветкевич решил научить ее водить машину. Поэтому встреча пары произошла на автодроме. Немного покатавшись они отправились на знакомство с мамой и братом Андрея.

Семья Хветкевича оказалась любителями экстрима. Для первого знакомства со Златой они выбрали скалолазание. После того как все удачно добрались до конечной точки, они собрались за столом.

В результате индивидуального общения мама Андрея рассказала Злате о том, что сын дался ей нелегко. Женщине понравилась Огневич, чего скрывать она не стала.

— Благодаря этому знакомству я поняла очень многое об Андрее, — сказала Злата по завершению встречи.

Холостячка призналась, что мама Хветкевича пришлась ей по душе. Андрей в свою очередь отметил, что чувствует себя влюбленным мальчишкой, после чего они поцеловались.

Каверзные вопросы, общение с экс-возлюбленной и ДТП

Максим решил познакомить Злату не только с мамой Аленой, но и с другими членами семьи. Их встреча прошла в доме дяди Тарапаты.

Огневич не стесняясь засыпали колкими вопросами, особенно активными оказались дядя Николай и двоюродная сестра Александра. Кроме того, решил мужчина и проверить Холостячку, позвав ее на индивидуальное общения, во время которого они занялись готовкой.

Главный вопрос, волнующий некоторых из членов семьи — как Злата собирается совмещать столь активную карьеру с личной жизнью? Холостячке удалось отстоять свою точку зрения по этому поводу и убедить других.

В ходе индивидуального разговора Златы с двоюродными сестрами Максима выяснилось, что мужчина несколько раз делал предложение экс-возлюбленной, однако она отказала ему. Кроме того, они сейчас общаются, поскольку являются бизнес-партнерами.

После Злата и Максим отправились на свидание, но по дороге попали в небольшое ДТП. Несмотря на это Тарапате все же удалось продемонстрировать свой сюрприз Огневич — ночной пляж, проектор и фильм из их детских фото и видео.

Дачная жизнь и романтический сюрприз

Злата Огневич отправились в родной город Андрея Задворного — Светловодск. Там Холостячка познакомилась с родителями мужчины.

Огневич поразило то, что Андрей не видел их полтора года.

Во время общения Задворный предложил Злате и маме поехать на дачу, чтобы они смогли пообщаться индивидуально. Там они собирали овощи, капали картошку и разговаривали о прошлых отношениях Андрея. Кроме того, женщина назвала Огневич именем экс-возлюбленной сына.

Холостячка отметила, что Андрей довольно замкнут не только с ней, но и с родителями.

После Задворный предложил Злате пойти на свидание. На закате пара каталась на яхте и разговаривала о создании семьи.

— По отношению к Андрею у меня есть сомнения, что он не до конца готов к серьезным отношениям и семье, — отметила Холостячка.

На сюрпризе приятности вечера не закончились, Андрей преподнес Злате подарок — компас.

Семейные ценности и влюбленные глаза

Для того, чтобы познакомиться с родителями Дмитрия Шевченко Злата отправилась в Александрию. Этот город близок Холостячке, поскольку в нем родился ее отец.

Сперва Дмитрий решил показать Огневич места, в которых проходило его детство, после они отправились на знакомство с семьей. Обстановка была натянутая, поэтому Холостячка взяла ситуацию в свои руки.

— У Димы на первом месте семья и ценности. Это значит, что в будущем он перенесет это на свою семью… Дима создан для семьи, — отметила Злата.

Отец Шевченко отметил, что его сын выглядит влюбленным, а мама призналась, что Дмитрий хочет детей.

— Я готова родить ребенка… Я уже давно созрела к семье, — сказала Злата.

После Дмитрий захотел показать Холостячке особенное место — крыша дома, на которой он проводил много времени. Там Огневич ждал романтический сюрприз — накрытый стол, свечи и огоньки.

Церемония роз

На церемонии роз Холостячка предстала перед мужчинами в зеленом брючном костюме. Первым бутоньерку Злата вручила Дмитрию Шевченко.

Далее розы получили Андрей Задворный и Максим Тарапата.

Без бутоньерки остался Андрей Хветкевич. Детальнее о том, как прошла церемония роз в 10 выпуске Холостячки — читайте на Фактах ICTV.

В 11 выпуске Холостячка будет знакомить мужчин со своей семьей.