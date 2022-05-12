В Турине отгремел второй полуфинал Евровидения 2022. 18 стран-участниц показали свои шоу на сцене музыкального конкурса. В финал попадут всего 10 из них.

Если вы пропустили онлайн-трансляцию Евровидения, предлагаем насладиться выступлениями всех участников.

Видео выступлений во втором полуфинале Евровидения 2022

Финляндия: The Rasmus — Jezebel

Израиль: Михаэль Бен-Давид — I.M

Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano

Азербайджан: Надир Рустамли — Stay

Грузия: Circus Mircus — Lock Me In

Мальта: Эмма Мускат — I Am What I Am

Сан Марино: Акилле Лауро — Stripper

Австралия: Шелдон Рили — Not The Same

Кипр: Andromache — Ela

Ирландия: Brooke — That’s Rich

Северная Македония: Andrea — Circles

Эстония: Stefan — Hope

Румыния: WRS — Llámame

Польша: Кристиан Охман — River

Черногория: Vladana — Breathe

Бельгия: Жереми Макизе — Miss You

Швеция: Корнелия Якобс — Hold Me Closer

Чехия: We Are Domi — Lights Off