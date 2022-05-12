В Турине отгремел второй полуфинал Евровидения 2022. 18 стран-участниц показали свои шоу на сцене музыкального конкурса. В финал попадут всего 10 из них.
Если вы пропустили онлайн-трансляцию Евровидения, предлагаем насладиться выступлениями всех участников.
Видео выступлений во втором полуфинале Евровидения 2022
Финляндия: The Rasmus — Jezebel
Израиль: Михаэль Бен-Давид — I.M
Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano
Азербайджан: Надир Рустамли — Stay
Грузия: Circus Mircus — Lock Me In
Мальта: Эмма Мускат — I Am What I Am
Сан Марино: Акилле Лауро — Stripper
Австралия: Шелдон Рили — Not The Same
Кипр: Andromache — Ela
Ирландия: Brooke — That’s Rich
Северная Македония: Andrea — Circles
Эстония: Stefan — Hope
Румыния: WRS — Llámame
Польша: Кристиан Охман — River
Черногория: Vladana — Breathe
Бельгия: Жереми Макизе — Miss You
Швеция: Корнелия Якобс — Hold Me Closer
Чехия: We Are Domi — Lights Off