У Турині відгримів другий півфінал Євробачення 2022. 18 країн-учасниць показали свої шоу на сцені музичного конкурсу. У фінал потраплять лише 10 з них.
Якщо ви пропустили онлайн-трансляцію Євробачення, пропонуємо насолодитися виступами всіх учасників.
Відео виступів у другому півфіналі Євробачення 2022
Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
Ізраїль: Майкл Бен Девід – I.M
Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano
Азербайджан: Надір Рустамлі – Stay
Грузія: Circus Mircus – Lock Me In
Мальта: Емма Мускат – I Am What I Am
Сан Маріно: Акілле Лауро – Stripper
Австралія: Шелдон Рілі – Not The Same
Кіпр: Andromache – Ela
Ірландія: Brooke – That’s Rich
Північна Македонія: Andrea – Circles
Естонія: Stefan – Hope
Румунія: WRS – Llámame
Польща: Крістіан Охман – River
Чорногорія: Vladana – Breathe
Бельгія: Жеремі Макізе – Miss You
Швеція: Корнелія Якобс – Hold Me Closer
Чехія: We Are Domi – Lights Off