У Турині відгримів другий півфінал Євробачення 2022. 18 країн-учасниць показали свої шоу на сцені музичного конкурсу. У фінал потраплять лише 10 з них.

Якщо ви пропустили онлайн-трансляцію Євробачення, пропонуємо насолодитися виступами всіх учасників.

Відео виступів у другому півфіналі Євробачення 2022

Фінляндія: The Rasmus – Jezebel

Ізраїль: Майкл Бен Девід – I.M

Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano

Азербайджан: Надір Рустамлі – Stay

Грузія: Circus Mircus – Lock Me In

Мальта: Емма Мускат – I Am What I Am

Сан Маріно: Акілле Лауро – Stripper

Австралія: Шелдон Рілі – Not The Same

Кіпр: Andromache – Ela

Ірландія: Brooke – That’s Rich

Північна Македонія: Andrea – Circles

Естонія: Stefan – Hope

Румунія: WRS – Llámame

Польща: Крістіан Охман – River

Чорногорія: Vladana – Breathe

Бельгія: Жеремі Макізе – Miss You

Швеція: Корнелія Якобс – Hold Me Closer

Чехія: We Are Domi – Lights Off