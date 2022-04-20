Финал Евровидения 2022: все участники и песни

Евровидение 2022 состоится в итальянском городе Турин. Полуфиналы конкурса запланированы на 10 и 12 мая, а финал — на 14 мая.

В финале на сцену Евровидения выйдут по десят участников первого и второго полуфиналов, а также страны-участницы Большой пятерки. Они, согласно правилам конкурса, попадают в финал автоматически.

Таким образом, участники и порядок выступления стран в финале Евровидения 2022 будут известны уже после полуфиналов.

Точно известно, что в этом году страны Большой пятерки смогут голосовать таким образом: Франция и Италия — в первом полуфинале, Великобритания, Испания и Германия — во втором полуфинале.

Все песни финала Евровидения 2022 (список обновляется)

Великобритания. Сем Райдер — Space Man

Испания. Шанель — SloMo

Италия. Махмуд и Бланко — Brividi

Германия. Малик Харрис — Rockstars

Франция. Алван и Ахез — Fulenn