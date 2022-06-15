Певица Тина Кароль вспомнила своего покойного мужа Евгения Огира в день их свадьбы. 15 июня 2008 года артистка и бизнесмен поженились. В 2022 году они отметили бы 14-летие брака.

В Instagram-stories исполнительница обнародовала кадр, на котором запечатлены их руки с обручальными кольцами. Также звезда добавила трогательную надпись.

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— Мы вечность. Знаю, что смотришь, — написала Тина Кароль.

Напомним, в 2013 году Тина Кароль пережила сильную семейную трагедию. Тогда скончался ее муж Евгений Огир, который продолжительное время боролся с раком желудка.

В 2008 году у супругов родился сын Вениамин. Мальчику 13 лет и он учится в Великобритании.

Ранее Тина Кароль публично вспомнила мужа в годовщину его смерти — 28 апреля. Тогда она поделилась фото, на котором они предстали вместе с новорожденным сыном.

Певица отметила, что ее рана никогда не заживет.