Певица Тина Кароль подарила квартиру семье девятилетнего Егора Кравцова, который вел личный дневник под обстрелами в разрушенном российскими оккупантами Мариуполе.

После того, как семье мальчика удалось выбраться из оккупации, небезразличные украинцы разрешили им летом пожить в киевской квартире бесплатно. Узнав, что у их нет жилья, Тина Кароль решила сделать дорогой и очень нужный подарок. Об этом рассказали во время телемарафона Единые новости.

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По словам мамы мальчика, однажды с ней связался менеджер певицы, поинтересовавшись, если ли у них свое жилье.

— Сказав, что она читает на концертах дневник, он спросил, есть ли где нам жить. Я сказала, что нет, и он сказал, что Тина Кароль хочет подарить нам квартиру. Это был шок, — признается женщина.

Уже вскоре семья поедет в город Бурштын Ивано-Франковской области. Именно там артистка купила для них квартиру и сразу меблировала. Рядом лес, озеро, площадки для игр.

Слова из дневника мальчика, очевидно, знают не только в Украине, но и за ее пределами. Именно ему принадлежат такие фразы, как Мне 8 лет, сестре — 15, маме — 38 и она нуждается в перевязке… Я потерял две собаки, бабушку Галю и любимый город Мариуполь.