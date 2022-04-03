Лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин показал, что осталось после его дома после вражеских обстрелов.

В Instagram музыкант обнародовал снимок, на котором видно, что его дом полностью сгорел, однако Харчишин сказал, что публикует фото исключительно для привлечения внимания.

— Да, это дом, в котором жили мои дети. Старший сейчас на фронте. Фото публикую впервые, но исключительно для привлечения внимания. Дальше к цели этого обращения. Не секрет, что для усиления позиций на северном фронте формируются новые подразделения ВСУ. Один из них, в который вступил мой брат, нуждается в помощи. Государство обеспечило оружием и одеждой, — написал Валерий.

Артист сообщил, что общая стоимость необходимого снаряжения €27 тыс. Также он обнародовал список от командира.

— Через несколько дней ребята едут “на работу”. Буду благодарен за ваш вклад в защиту наших семей и домов, — сказал Харчишин.

В конце марта оккупанты уничтожили дом Валерия Харчишина. Он был расположен под Гостомелем.

Фото: Валерий Харчишин