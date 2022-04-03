Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Персони

Валерий Харчишин показал свой дом после вражеских обстрелов

3 апреля 2022, 09:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Валерий Харчишин показал свой дом после вражеских обстрелов

Лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин показал, что осталось после его дома после вражеских обстрелов.

В Instagram музыкант обнародовал снимок, на котором видно, что его дом полностью сгорел, однако Харчишин сказал, что публикует фото исключительно для привлечения внимания.

— Да, это дом, в котором жили мои дети. Старший сейчас на фронте. Фото публикую впервые, но исключительно для привлечения внимания. Дальше к цели этого обращения. Не секрет, что для усиления позиций на северном фронте формируются новые подразделения ВСУ. Один из них, в который вступил мой брат, нуждается в помощи. Государство обеспечило оружием и одеждой, — написал Валерий.

Артист сообщил, что общая стоимость необходимого снаряжения €27 тыс. Также он обнародовал список от командира.

— Через несколько дней ребята едут “на работу”. Буду благодарен за ваш вклад в защиту наших семей и домов, — сказал Харчишин.

В конце марта оккупанты уничтожили дом Валерия Харчишина. Он был расположен под Гостомелем.

Читайте также:
Валерий Харчишин показал свой дом после вражеских обстреловПодвал сгорел дотла! Маша Фокина рассказала, что оккупанты лишили ее семью дома

Фото: Валерий Харчишин

Теги
Валерій Харчишин
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь