Поклонник-преследователь нашел номер певицы Златы Огневич и теперь названивает ей.

Исполнительница возвращалась из поездки в Украину, о чем рассказала в своем Instagram. Говорит, этот мужчина звонил ей, чтобы спросить — какой вагон поезда, под предлогом, что хочет вызвать ей такси.

— Я не в шоке, я уже привыкла, таких людей много. Пока что ничего не делаю с этим, поскольку он не агрессивный, но он названивает в мой дом консьержу и спрашивает, когда я вернусь и дома ли я. У меня еще немного побудет терпения, а потом оно закончится и будут действия относительно него, — отметила Злата.

Также исполнительница добавила, что пока что это не агрессия, а потому она ничего сделать не может.

— Может депутаты когда-то станут на защиту украинских женщин? Я знаю, что такая история не только у меня… Есть намного хуже случаи, но терпение мое заканчивается, — подчеркнула Огневич.

Ранее Огневич рассказала, что у нее появился новый назойливый поклонник. Мужчина приходит к ней под дом, приносит цветы, а однажды они даже столкнулись.

Это не первый такой случай у Златы. До этого ее три года преследовал мужчина по имени Вадим Лебедев и угрожал ей. Тогда она написала заявление в полицию.