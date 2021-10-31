Балерина Екатерина Кухар впервые прокомментировала слухи о третьей беременности. По словам звезды, она не ждет ребенка, а всего лишь находится в творческом положении.

— Меня всю неделю спрашивали по поводу моей беременности. Да, я действительно в положении, но в творческом положении, — сказала Кухар в эфире одного из украинских телеканалов.

Напомним, на прошлой неделе в эфире Танцев со звездами Екатерина Кухар намекнула на вероятную беременность. Звезда объяснила свою чрезмерную эмоциональность после номера тем, что “пребывает в положении”.

Никаких подробностей балерина больше не раскрыла, поэтому в СМИ мгновенно распространились новости о третьей беременности Кухар.

Звезда состоит в браке с артистом балета Александром Стояновым и уже воспитывает двоих детей – сына Тимура и дочь Анастасию.

В 2019 году Екатерина Кухар и Александр Стоянов зарегистрировали брак после 10 лет отношений.

Ранее в интервью Александре Кучеренко прима-балерина Национального театра оперы и балета рассекретила свою зарплату — каждый месяц она получает 15 тыс. грн.

Самый большой гонорар Кухар за выступление составлял $10 тыс. Вместе с тем Александр Стоянов зарабатывает на порядок больше жены.