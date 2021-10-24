Народная артистка Украины и балерина Екатерина Кухар ждет ребенка. О своей беременности она рассказала в эфире одного из украинских телеканалов.

Украинская звезда уже имеет двоих детей — сына Тимура и дочь Анастасию. Кухар состоит в браке с Александром Стояновым — артистом балета, народным и заслуженным артистом Украины.

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В телеэфире она рассказала, что беременна. Это будет второй совместный ребенок Екатерины Кухар и Александра Стоянова.

В 2019 году стало известно, что супруги официально зарегистрировали свои отношения после 10 лет совместной жизни. Тогда пара пригласила на торжественную церемонию только самых близких людей.

Екатерина Повар — народная артистка Украины, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко. В июле 2020 году она стала директором Киевского государственного хореографического училища.

Выступления звезды можно увидеть в паре с различными известными артистами балета. Среди них — Александр Стоянов, Клаудио Ковьелло, Адамжан Бахтияр, Эрис Нежа, Леонид Сарафанов, Джозеф Гатти, Кер Жереми-Луп, Янг Гю Чой и другие.

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Фото: Екатерина Кухар