Украинский певец Wellboy (Антон Вельбой) заявил, что завершает сотрудничество с продюсерским центром Papa music. Артист сказал, что намерен теперь работать с директором Мартой Останковой. Продюсер Евгений Триплов уже отреагировал на громкие слова исполнителя.

Так, в своем Instagram Wellboy сказал, что любые изменения к лучшему.

— Друзья, всем привет, как вы? Я лично устал, хочу любви, тупею и хочу вам сообщить, что я перестаю сотрудничать с Papa music. Я буду работать сам, трудно сказать будут ли хиты, или не будут, будут ли хорошие клипы, или нет, но любые изменения – это к лучшему, — поделился исполнитель.

После его заявления на связь вышел продюсер и один из основателей лейбла Евгений Триплов. Очевидно, для него решение артиста стало неожиданностью, а Марту, с которой тот теперь намерен работать, и вовсе уволили год назад, поскольку на то было много причин — от алкоголизма до финансовых махинаций.

Триплов отметил, что Марта – мстительный человек, и легко могла накрутить Антона и его маму.

Очевидно Останкова решила заработать легкие деньги, поскольку Wellboy уже полностью готов и раскручен как артист.

— Она считает, что люди вложили в Антона более $200 тыс., работали с ним два года, сделали все его хиты, его сделали, как артиста. И теперь, когда можно возвращать инвестиции, работать, Марта говорит: -Антон, давай мы не будем ни с кем делиться. Но мы будем все это решать в юридической плоскости и посмотрим, кто прав и кто на стороне добра и зла, — подытожил Триплов.

После заявления Евгения Wellboy вновь вышел на связь с поклонниками, отметив, что шоу-бизнес — гниль. Говорит, вроде бы все взрослые люди, но ведут себя как маленькие дети.

Очевидно, продолжение следует. Чем завершится история — посмотрим.