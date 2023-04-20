Исполнитель Wellboy (Антон Вельбой) должен выплатить лейблу Papa music $2 млн. Все из-за досрочного расторжения контракта, который действует до 2028 года. Если певец не выплатит указанную сумму, он потеряет права на свои псевдоним и песни.

Сооснователь Papa music Евгений Триплов сказал, что уход Антона из лейбла стал для него неожиданностью, поскольку лично в лицо артист об этом не говорил. Певца они просто так не отпустят, будут разбирательства в суде.

— У него есть договор с компанией Papa music. Все права принадлежал лейблу. Материал, который создавался в процессе работы с лейблом, принадлежит лейблу. Вот и все. Антону ничего не принадлежит, — подчеркнул Евгений в интервью Алине Доротюк.

Кроме того, высказался Триплов и о Марте Останковой, с которой теперь намерен работать Антон. Она заявила, что Евгений и основатель лейбла Papa music Алексей Голубев занимают пророссийскую позицию. Останкова якобы слила в сеть соответствующие голосовые сообщения Голубева, но сперва разослала их всей команде.

В качестве ответа Триплов показал личную переписку с Wellboy, в которой сожалеет о том, что певец принял такое решение и сделал все, не согласовав с лейблом.

Евгений написал Антону, что нужно было просто поговорить с глазу на глаз, а также задался вопросом — как он мог усомниться в его проукраинской позиции.

В свою очередь Wellboy ответил коротко. Говорит, просто хочет жить своей жизнью и делать музыку. Также он обвинил Триплова в том, что тот якобы не интересовался в последнее время его делами, а сам он делал все, что ему говорил лейбл.

Напомним, недавно Wellboy заявил, что завершает сотрудничество с Papa music и будет работать с директором Мартой Останковой. Об этом артист сказал в Instagram, однако сейчас эта публикация уже недоступна.