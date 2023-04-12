Певец Артем Пивоваров отчитал своего фаната за агрессию в сторону женщины. Артист призвал уважать друг друга, и в публикации видео рассказал о своем отношении к женщинам.

Так, видео с инцидентом на концерте Пивоваров опубликовал в Instagram.

На нем видно, как артист обращается к участникам конфликта со сцены, и просит уважать друг друга. К ролику он также добавил, что в его родном городе Волчанске в Харьковской области за агрессию в сторону женщины мужчина получал в лицо.

— За такое поведение даже не проводили беседы, сразу в кабину прилетало. Человек, которого воспитывали женщины и не имевший примеров отцовской поддержки, априори будет выступать против агрессии в сторону женщин. Такова моя природа, — заявил Артем.

Артист добавил, что не будет терпеть буллинга, жестокости, запугиваний и угроз на своих концертах от мужчин.

— Я призываю мужчин на моих концертах быть мужчинами, а не извергами! Иначе с вами я буду общаться не как артист. Многие приходят на концерты потанцевать, а другие — насладиться музыкой. В условиях войны мы не можем выбирать площадки для концерта, на которых будет удобно всем. Как победим — будем проводить концерты на самых крупных локациях, — заявил музыкант.

Ранее фанаты раскритиковали Пивоварова за концерт в театре Черновцов. В самом разгаре мероприятия он выкарабкался на роскошный балкон с травмированной ногой.