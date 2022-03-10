Все пойдет Украине: Макс Барских не вернет россиянам деньги за отмену концертов

Украинский певец Макс Барских не будет возвращать деньги за билеты, купленные на его концерты в России.

Под одной из публикаций в Instagram российские поклонники поинтересовались у Барских, вернет ли он им деньги за отмененные в РФ концерты. Исполнитель не стал увиливать от вопроса и сказал, что они будут направлены на благотворительные цели.

— Х*й! Они идут на гуманитарную помощь Украине! — написал музыкант в комментариях под постом.

Как правило, деньги за концерт обычно возвращают организаторы. Факты ICTV обратились к менеджменту артиста, чтобы выяснить подробности.

Макс Барских оказался одним из тех звезд, которым Родина важнее денег. Артист не побоялся потерять русских слушателей и сразу же заявил, что Россия напала на Украину, в отличии от его коллег — Ани Лорак и Светланы Лободы.

Также Барских записал песню о войне — Буде весна. Композицию сопровождают кадры разрушительных последствий войны в Украине.