Российская телеведущая Татьяна Лазарева рассказала, почему звезды страны-агрессора боятся выразить свою позицию. По ее словам, в России сильные репрессии, и публичные люди не решаются принять чью-то сторону.

Известно, что Лазарева сейчас находится в Киеве — она не раз высказывалась в поддержку Украины. Телеведущая приехала в нашу столицу на съемки, и 25 февраля должна была лететь в Россию, но осталась здесь.

— Выступление артиста на тему войны — это его решение. Для публичных людей трудно принять какую-то сторону. В России сильные репрессии, и смелость противостоять российской пропаганде есть не у многих. Мы не можем ото всех этого требовать, — заявила Лазарева.

В свою же очередь Татьяна называет вещи своими именами: Россия напала на Украину, а в одном из последних интервью призналась, что уже наговорила себе на приличный тюремный срок в РФ — назад она наверняка не вернется.

Многие российские звезды уже покинули свою страну — некоторые уверяют, что это запланированная поездка, и они обязательно вернутся. Другие — без заявлений пересекли границу, скрыв свои планы от фанатов.

Наши знаменитости не стали сидеть без дела — многие публичные личности собирают средства на помощь нашей стране. К примеру, певица Джамала сумела собрать €67 млн для ВСУ всего одной песней, и останавливаться на достигнутом не собирается.