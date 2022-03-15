Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Музыка

Вы победители! Литовская группа поддержала Украину песней

15 марта 2022, 09:57
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Вы победители! Литовская группа поддержала Украину песней

Литовская группа и участники Евровидения 2006 LT United перепели свой хит You Are The Winners, добавив слово Ukraina. Что в переводе означает Вы победители, Украина.

Исполнение песни музыкальный колектив сопроводил изображениями украинского флага на большом экране и выкриками Слава Украине. Также несколько раз прозвучала фраза — Русский военный корабль, иди нах**й.

  • Братья украинцы, мы с вами! Вместе к победе!
  • Спасибо за поддержку! Вместе мы сила!
  • Спасибо, Литва!
  • Слава Украине!
  • Извините, ребята, этот римейк круче оригинала. — Пишут пользователи сети под видео.

Уже 20-е сутки в Украине идет война, которую 24 февраля начала Россия. Прекратить огонь президента РФ Владимира Путина призывают все цивилизованные страны и всемирно известные люди, всячески выступая в поддержку Украину.

Против войны в Украине высказываются и российские звезды, среди которых рэпер Face, музыкант Андрей Макаревич, телеведущий Максим Галкин, актриса Лия Ахеджакова, певец Валерий Меладзе, рэпер Моргенштерн, комик Семен Слепаков и многие другие.

Читайте также:
Настя КаменськихМы все выдержим: Настя Каменских посвятила трек Родине

Теги
Війна в Україні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь