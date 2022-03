Литовская группа и участники Евровидения 2006 LT United перепели свой хит You Are The Winners, добавив слово Ukraina. Что в переводе означает Вы победители, Украина.

Исполнение песни музыкальный колектив сопроводил изображениями украинского флага на большом экране и выкриками Слава Украине. Также несколько раз прозвучала фраза — Русский военный корабль, иди нах**й.

Братья украинцы, мы с вами! Вместе к победе!

Спасибо за поддержку! Вместе мы сила!

Спасибо, Литва!

Слава Украине!

Извините, ребята, этот римейк круче оригинала. — Пишут пользователи сети под видео.

Уже 20-е сутки в Украине идет война, которую 24 февраля начала Россия. Прекратить огонь президента РФ Владимира Путина призывают все цивилизованные страны и всемирно известные люди, всячески выступая в поддержку Украину.

Против войны в Украине высказываются и российские звезды, среди которых рэпер Face, музыкант Андрей Макаревич, телеведущий Максим Галкин, актриса Лия Ахеджакова, певец Валерий Меладзе, рэпер Моргенштерн, комик Семен Слепаков и многие другие.