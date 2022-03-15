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Ви переможці! Литовський гурт підтримав Україну піснею

15 Березня 2022, 09:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ви переможці! Литовський гурт підтримав Україну піснею

Литовський гурт та учасники Євробачення 2006 LT United переспівали свій хіт You Are The Winners, додавши слово Ukraina. Що в перекладі означає Ви переможці, Україно.

Виконання пісні музичний колектив супроводив зображеннями українського прапора на великому екрані та вигуками Слава Україні. Також кілька разів прозвучала фраза – Російський військовий корабель, йди нах**й.

  • Брати українці, ми з вами! Разом до перемоги!
  • Дякую за підтримку! Разом ми сила!
  • Дякую, Литва!
  • Слава Україні!
  • Вибачте, хлопці, цей римейк крутіший за оригінал. – Пишуть користувачі мережі під відео.

Вже 20-ту добу в Україні триває війна, яку 24 лютого розпочала Росія. Припинити вогонь президента РФ Володимира Путіна закликають усі цивілізовані країни та всесвітньо відомі люди, всіляко виступаючи на підтримку України.

Проти війни в Україні висловлюються і російські зірки, серед яких репер Face, музикант Андрій Макаревич, телеведучий Максим Галкін, акторка Лія Ахеджакова, співак Валерій Меладзе, репер Моргенштерн, комік Семен Слєпаков та багато інших.

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Війна в Україні
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