Литовський гурт та учасники Євробачення 2006 LT United переспівали свій хіт You Are The Winners, додавши слово Ukraina. Що в перекладі означає Ви переможці, Україно.

Виконання пісні музичний колектив супроводив зображеннями українського прапора на великому екрані та вигуками Слава Україні. Також кілька разів прозвучала фраза – Російський військовий корабель, йди нах**й.

Брати українці, ми з вами! Разом до перемоги!

Дякую за підтримку! Разом ми сила!

Дякую, Литва!

Слава Україні!

Вибачте, хлопці, цей римейк крутіший за оригінал. – Пишуть користувачі мережі під відео.

Вже 20-ту добу в Україні триває війна, яку 24 лютого розпочала Росія. Припинити вогонь президента РФ Володимира Путіна закликають усі цивілізовані країни та всесвітньо відомі люди, всіляко виступаючи на підтримку України.

Проти війни в Україні висловлюються і російські зірки, серед яких репер Face, музикант Андрій Макаревич, телеведучий Максим Галкін, акторка Лія Ахеджакова, співак Валерій Меладзе, репер Моргенштерн, комік Семен Слєпаков та багато інших.