Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что российский певец Николай Басков в ближайшем будущем будет задержан из-за открытой поддержки российского вторжения в Украину.

В Facebook Венедиктова обратилась к артисту, поинтересовавшись, зачем это понадобилось ему?

— Своими действиями вы пропагандировали, оправдывали войну, пригласили смерть в Украину и этот факт мы проигнорировать права не имеем. Вы ведь хорошо понимаете (думаю, лучше нас в Украине), что ваш призыв, распространенный в социальных сетях — это миллионы инфицированных вашим мнением граждан РФ, — написала Венедиктова.

Она отметила, что часть русских пришли в наш дом с целью покончить с нами, другие потеряли своих детей, а кто-то просто поверил Баскову и решил в руки взять оружие.

— Напомнить вам ваши же слова? Напоминаю: Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со ст. 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или в коллективную самооборону. Вы от кого, Николай Викторович, обороняться собрались? Вы успели ознакомиться с текстом вышей публикации до момента размещения? — написала генеральный прокурор.

Также она поинтересовалась у Баскова, что он знает о судьбе Луганска и Донецка. А также подчеркнула, что он в совершенстве овладел навыками компьютерной грамотности и научился прямо по-пионерски пользоваться функцией copy/paste.

— Ниже ваши слова, которые очевидно вам кто-то из кремлевских кабинетов переслал, а вы сознательно разместили на своей персональной странице: Россия, признав ЛНР и ДНР, имеет полное право взять на себя защиту этих республик. Каких республик? Луганск и Донецк — это Украина, — отметила Ирина.

Она подчеркнула, что с сегодняшнего дня, 7 марта, процессуальный статус на территории государства Украина Николая Баскова — подозреваемый.

— Иными словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы. Более того, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте. Для вас это в практической плоскости означает, что в самом скором будущем вы будете задержаны правоохранительными органами той страны, границу которой вы пересечете, — сообщила Венедиктова.

Также генеральная прокурор посоветовала Баскову заняться поиском грамотных юристов.

6 марта стало известно, что Тину Канделаки объявят в международный розыск. Ведущая открыто поддерживала Россию, которая начала полномасштабную войну в Украине 24 февраля.

Чтобы не быть голословной, Венедиктова вспомнила пост Канделаки за 24 февраля. Тогда российская телеведущая заявила, что наше государство “далеко от гражданского мира”, украинцам следует ожидать “возвращения Януковича”, а “государственность Украины должна восстановиться”.

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Фото: Николай Басков