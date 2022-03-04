Телеведущая Маша Ефросинина активно обращается к россиянам, призывая выйти на митинги и прекратить войну в Украине. В эфире ICTV она рассказала, получает ли обратную связь от жителей РФ.

— Я развернула свой информационный фронт. Мое оружие – это мой язык, и учитывая на количество ботов в комментариях под моими публикациями, можно сказать, что моя война против промытых мозгов работает. Я вижу, что люди постепенно начали выходить на улицы, — рассказала Ефросинина.

Знаменитость сообщила, что ей жалко этих людей, так как их сажают в тюрьмы, и на днях подпишут закон о 15 годах в тюрьме за распространение информации о войне в Украине.

— За эти дни я успела выйти почти на все независимые телеканалы — Дождь, Эхо Москвы, а также на штаб Навального. У меня были каналы трансляции нашей реальности. Однако на сегодня эти каналы почти все заблокированы. Это плохая новость, но меня это не остановит — я точно знаю, что подписчики все репостят и пересылают друг другу. Будем молиться за то, чтобы каналы передачи информации не заблокировали, — рассказывает телеведущая.

Напомним, что 1 марта Маша Ефросинина записала новое видеообращение к россиянам. Она призывает их не боятся и выходить на улицы, поскольку в Украине из-за их власти умирают мирные жители.