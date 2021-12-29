Австралийский актер Хью Джекман признался, что у него положительный результат на Covid-19. Об этом он рассказал в своем Instagram.

— Я просто хочу убедиться, что вы услышали это от меня. У меня положительный результат на Covid-19. Симптомы у меня в легкой форме — они похожи на обычную простуду. Першение в горле и небольшой насморк. Я с нетерпением жду возможности вернуться на сцену, — подписал видео актер.

Сейчас Джекману 53 года — он стал всемирной известным благодаря роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов Люди Икс. Его актерскую карьеру можно назвать успешной — он номинант на премии Оскар и BAFTA. Также он может похвастаться премиями Золотой глобус, Тони, Эмми, а также Грэмми.

Хью также любит сниматься в сериалах и играть в театре. Он стал единственным исполнителем в истории Бродвея, получившим все основные театральные премии в течение одного сезона.

У него пятеро братьев, а сам актер жанат на актрисе Деборре-Ли Фернесс. Завести собственных детей у них не получилось, поэтому пара усыновила сына Оскара Максимилиана и дочь Аву Элиот.

В 2013 году Джекман рассказал, что у него диагностировали рак кожи. Уже в 2021 году после шестой операции он сделал биопсию кожи.