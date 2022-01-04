В первый день отпуска: Джимми Фэллон сообщил о положительном тесте на Covid-19

Американский телеведущий Джимми Фэллон рассказал, что он в первый день отпуска заразился коронавирусом.

В Instagram ночной ведущий поделился фотографией себя в маске в изоляторе.

— Привет, ребята, в первый день нашего отпуска у меня был положительный результат на Covid-19. Я был вакцинирован, и мне посчастливилось иметь только легкие симптомы, — рассказал Фэллон.

Также он поблагодарил медиков, которые усердно работают.

— Спасибо NBC за то, что так серьезно отнеслись к протоколам тестирования и проделали отличную работу, — отметил ведущий.

В комментариях артист Риз Уизерспун написала: Надеюсь, у вас было быстрое выздоровление. Со своей стороны, Фэллон подтвердил, что он уже вернулся к работе.

Также один из пользователей поинтересовался у Фэллона о том, как его болезнь повлияет на шоу The Tonight Show.

На что Фэллон ответил: Положительный результат был получен 18 декабря. Сегодня снова на работе и чувствую себя на все 100%!