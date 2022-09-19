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Кино и сериалы

Вуди Аллен снимает последний фильм и уходит из кино

19 сентября 2022, 18:31
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Вуди Аллен снимает последний фильм и уходит из кино
Источник: Depositphotos

86-летний режиссер Вуди Аллен решил завершить карьеру в кино — триллер Оса 22 будет его последним фильмом.

— Моя идея в принципе состоит не в том, чтобы снимать больше фильмов, а в том, чтобы сосредоточиться на сценарии, — отметил Вуди Аллен в интервью La Vanguardia.

Он добавил, что его следующим проектом будет роман.

О намерениях уйти из кино Вуди Аллен говорит не впервые. Ранее в разговоре с Алеком Болдуином, он сказал, что планирует снять “еще один или два” фильма.

Сейчас смотрят

– Раньше, когда я выпускал фильм, его показывали в кинотеатрах по всей стране. Было круто понимать, что твой фильм одновременно может посмотреть 500 человек в одном кинозале. Сейчас после релиза ленты у тебя всего четыре или шесть недель проката, а потом ее отправят на стриминг. Это другой опыт. И он не доставляет мне радости, – объяснил он.

Вуди Аллена неоднократно признавали одним из величайших кинорежиссеров современности. Он был номинирован на Оскар 16 раз и получил четыре статуэтки.

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