От Майи Дерен до Джека Пэланса: украинские эмигранты, изменившие мировое кино

Женщина, которую называют матерью мирового киноавангарда, родилась в Киеве. А в Тернопольской области в начале XX века на свет появился легендарный основатель школы актерского мастерства, уроки у которого брали Мэрилин Монро, Аль Пачино и Марлон Брандо.

В начале XX века в результате сложных перипетий истории Украины миллионы наших соотечественников эмигрировали: кто-то из-за преследований, а кто-то в поисках лучшей жизни. Далеко за океаном их потомки или они сами проложили себе путь в разных областях, в том числе и в кино.

Факты ICTV ко Дню Независимости рассказывают о пяти знаковых фигурах с украинскими корнями или родившихся на территории современной Украины и оставивших след в истории Голливуда и мирового кино.

Сейчас смотрят

Майя Дерен

Ее называют матерью американского авангардного кино, а кинокритики говорят, что ее работами вдохновлялся Дэвид Линч. Майя Дерен влюбила в себя тогдашний кинематограф, который беспощадно критиковала.

— Кино – это отличный танец. В кино я могу заставить мир танцевать.

Она родилась в 1917 году в Киеве, в еврейской семье актрисы Марии Фидлер и психиатра Соломона Деренковского. Девочку назвали в честь итальянской актрисы Элеоноры Дузе. Спустя пять лет вместе с родителями она переехала в США.

Ее главным трудом стала 14-минутная лента Полуденные сети. Этот фильм считается вехой в истории артхаузного кино в США. Библиотека Конгресса добавила его в свой кинореестр, а в 2015 году BBC включил в сотню главных фильмов США. Киновед NYT Джеймс Габерман уверен, что он повлиял на Дэвида Линча и дал отправную точку для формулировки режиссером собственного почерка.

Полуденные сети отметили в Каннах международным призом за экспериментальное кино. Режиссерские труды Дерен кинокритики определяли как “поэтическую психодраму” и “кино транса”.

Она презирала коммерческое массовое кино, которое было дорогим и гналось за кассовыми сборами. Режиссер писала, что кино должно быть дешевым:

— Совершенствуйте ваши фильмы не с помощью декораций, а используя на полную мощь то, что у вас и так есть. Ваш главный инструмент – вы сами: ваше мобильное тело, наделенный воображением разум, и ваша свобода использовать их.

Дерен скончалась на 45-м году жизни (1961 год) от геморрагического инсульта. По завещанию, ее третий муж развеял ее прах над рекой Фудзи на острове Хонсю в Японии.

Джек Пэланс

Родившийся в семье украинских эмигрантов из Тернопольщины и Львова Владимир Палагнюк (настоящее имя Джека Пэланса) никогда не стеснялся своего происхождения.

Однажды, в 2004 году он был приглашен на фестиваль Российских ночей в Лос-Анджелесе. Организаторы хотели вручить ему награду, но актер отказался. Пэланс сказал, что он украинец и не имеет ничего общего с российским кино.

— Я украинец, а не россиянин, мои родители приехали из Украины, и мне здесь нечего делать. Я извиняюсь, но я словно по ошибке зашел не в ту комнату. Будет лучше, если я и мои друзья отсюда уйдем, – сказал он и покинул событие вместе с частью присутствующих.

Как актер Пэланс дебютировал на Бродвее в пьесе Теннеси Уильямса Трамвай Желаний в 1947 году вместе с Марлоном Брандо. В это время он сменил свое украинское имя Владимир на Уолтер Джек Пэланс. Дебют в кино состоялся три года спустя в триллере Паника на улицах режиссера Элиа Казана.

Большинство сыгранных им ролей были отрицательными и в жанре вестерна. Он критиковал свою работу, называя большинство своих фильмов мусором, а режиссеров – бездарями. Джеку всегда нравилась комедия, а больше всего он мечтал сыграть Тараса Бульбу, но не суждено.

Первые две номинации на Оскар он получил в 50-х, а желанную статуэтку за роль второго плана в картине Городские пижоны — аж в 1992-м.

Во время награждения 72-летний актер ошеломил аудиторию своими атлетическими способностями, отжавшись на одной руке, чем вызвал бурные аплодисменты присутствующих.

Майк Мазурки

Американские кинокритики уверены, что без Майка Мазурки, возможно, съемочные площадки никогда бы не заполонили типажи суровых мужчин, таких как Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер и Дольф Лундгрен.

Маркиян Мазуркевич, или Майк Мазурки, который родился в Тернопольской области, стал первым бойцом, сделавшим кинокарьеру. Сначала он покорил спортивную отрасль: в качестве борца-профессионала тяжелого веса провел больше 4 тыс. поединков. А позже в кино сыграл в 125 голливудских картинах.

За свою карьеру он не получил собственного Оскара, Золотого глобуса или Пальмовой ветви, но фильмы с участием актера украинского происхождения вошли в золотую сокровищницу классики Голливуда: Самсон и Далила (1949), Ночь и город (1950), Вокруг света за 80 дней (1956), Полный карман чудес (1961), Осень шайенов (1964) и т.д.

Майка знали и уважали в Украинской культурной ячейке в Лос-Анджелесе. Он часто посещал Шевченковские чтение и фестиваль писанок. Как свидетельствовали его друзья, он до самой смерти мечтал хотя бы раз вернуться в Украину, но желание воплотить в жизнь не удалось.

— То и дело говорили мне режиссеры петь или танцевать по-русски или по-польски, а я все равно пел по-своему, потому что этому языку научила меня мать. Как слышу украинскую песню, или вижу наш танец — плачу.

Общаясь с украинскими журналистами, однажды Мазурки пожаловался, что родной язык он знает теперь, к сожалению, не лучше, но украинские песни пел без акцента. И еще убеждал, что гордится своим украинским происхождением и всегда интересуется украинской жизнью с обеих сторон Атлантики.

Ли Страсберг

Мало кто знает, но создатель актерской школы, которая стала Меккой для Голливуда, родился в начале XX века в Тернопольской области в еврейской семье.

Высшую актерскую школу в Нью-Йорке, созданную Ли Страсбергом, в разные годы окончили многие американские легенды экрана. Среди выпускников Страсберга: Джеймс Дин, Марлон Брандо, Пол Ньюман, Сидни Пуатье, Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Дастин Хоффман, Стив Бушеми, Элай Воллак, Мэрилин Монро, Джейн Фонда и многие другие.

По подсчетам киноведов, 128 воспитанников мастера получили номинации на премии Оскар, Тони и Эмми.

– Я не учу вас играть. Я учу прожить на сцене или перед камерой жизнь персонажа, упакованного в сценарий.

Он знал, что такое современный театр, и откуда приходит увлечение публики. Его ученики очень редко называли его по имени, чаще обращались уважительно рабби, раввин, а то и вовсе скромно: мой боже.

Ли Страсберг сам получил номинацию на премии Оскар и Золотой глобус за роль второго плана во второй части картины Крестный отец Фрэнсиса Форда Копполы. В то время Страсбергу исполнилось 73 года, но свою роль мастер исполнил ярко и незабываемо. Правда, Оскар за роль второго плана тогда достался одному из его учеников — Роберту Де Ниро за роль молодого Вито Корлеоне в Крестном отце 2.

Валентина Санина-Шлее

Она не создавала кино и не играла в нем, но без нее голливудские звезды 30-х годов не сияли бы так ярко. Валентина родилась в Киеве в 1899 году и впоследствии, после революции 1917 года эмигрировала в США.

В Нью-Йорке Санина-Шлее сначала работала манекенщицей, а затем начала создавать собственные модели. Она посещала вечеринки в кино- и театральных кругах в платьях собственного производства, привлекая внимание актрис, которые становились ее клиентками.

В 1928 году Валентина открыла собственный магазин и завоевала славу диктатора моды. Модельера не беспокоили желания клиенток, она навязывала тот фасон, который больше всего подходил. Она никогда не следовала трендам, и пыталась создавать такие модели, которые можно было бы носить годами.

С 30-х по 50-е годы Санина-Шлее стала одной из самых известных и успешных модельеров США и была владелицей модного дома Valentina. Она ввела моду на сеточки для волос, шляпки-шары, пояса-оби, туфли без каблука и многое другое. Ее модный диктат терпели такие звезды экрана: Кэтрин Хэпберн, Глория Свенсон, Полетт Годдар, Клодетт Кольбер и Грета Гарбо.

Индустрию моды Санина-Шлее оставила в 1954 году. Последние годы проводила довольно скромно, но прожила долгую жизнь — 90 лет. Сегодня вещи от Valentina продаются на аукционах, хранятся в частных коллекциях и выставляются в Музее искусства Метрополитен в Нью-Йорке.