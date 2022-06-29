Известный американский кинорежиссер Вуди Аллен заявил о скором завершении его карьеры. Об этом неоднозначный создатель фильмов сообщил в интервью Алеку Болдуину, у которого также были проблемы с законом.

Аллен объяснил, что дело не только в возрасте, но и в мире кино — если раньше снятые картины долго показывали в кинотеатрах, то сейчас один фильм быстро заменяется другим. Вуди нравилось наблюдать, как сотни людей наслаждаются его фильмами в больших залах. К тому же, на фоне популярности стриминговых сервисов зрители привыкли смотреть фильм дома, что не устраивает режиссера.

— Я, вероятно, сниму еще как минимум один фильм, но ощущения от этого уже не те, потому что у кино нет больше целостного эффекта. В начале моей карьеры было иначе — ты снимаешь фильм, его выпускают в кинотеатрах по всей стране, люди приходят его смотреть. Теперь его крутят в залах несколько недель, после чего отправляют на стриминговые платформы. Мне это не приносит столько удовольствия, как раньше, — признался Аллен.

Что касается следующей картины, то съемки начнутся уже осенью 2022 года в Париже. За свою карьеру он снял 49 картин, которые сделали его всемирно известным режиссером.

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Однако в жизни Вуди не все так гладко — в 2014 он заключил сделку с Amazon на создание четырех фильмов, но после контракт разорвали на фоне обвинений в сексуальных домогательствах к приемной дочери.