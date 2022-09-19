Вудді Ален знімає останній фільм і йде з кіно

86-річний режисер Вуді Аллен вирішив завершити кар’єру в кіно – трилер Оса 22 буде його останнім фільмом.

– Моя ідея в принципі полягає не в тому, щоб знімати більше фільмів, а в тому, щоб зосередитися на сценарії, – зазначив Вуді Аллен в інтерв’ю La Vanguardia.

Він додав, що його наступним проєктом буде роман.

Про наміри піти з кіно Вуді Аллен каже не вперше. Раніше в розмові з Алеком Болдуїном він сказав, що планує зняти “ще один або два” фільми.

Зараз дивляться

– Раніше, коли я випускав фільм, його показували в кінотеатрах по всій країні. Було круто розуміти, що твій фільм одночасно можуть подивитися 500 людей в одному кінозалі. Зараз після релізу стрічки ти маєш лише чотири або шість тижнів прокату, а потім її відправлять на стримінг. Це інший досвід. І він не приносить мені радості, – пояснив він.

Вуді Аллена неодноразово визнавали одним із найвизначніших кінорежисерів сучасності. Він був номінований на Оскар 16 разів та отримав чотири статуетки.