ФБР опубликовало судебно-медицинский отчет, в котором раскрыли вину Алека Болдуина в убийстве украинского режиссера Галины Хатчинс. Эксперты выяснили, что актер должен был нажать на курок пистолета во время происшествия на съемочной площадке.

Расследование показало, что Алек держал в руках револьвер F.lli Pietta калибра .45 Colt одинарного действия — пистолет не мог выстрелить без нажатия на спусковой крючок.

Отчет ФБР показал, что когда курок находится в положении на четверть или наполовину взведен, пистолет нельзя заставить стрелять без нажатия на спусковой крючок, а с полностью взведенным курком нельзя вести огонь без нажатия на спусковой крючок. Экспертиза показала, что внутренние компоненты револьвера были целыми и функциональными.

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Ранее Болдуин отрицал нажатие на курок оружия, утверждая, что он был в его руках только тогда, когда он дал осечку. Расследование инцидента продолжается, хотя в Управлении медицинских следователей Нью-Мексико классифицировали смерть украинского режиссера Галины Хатчинс как несчастный случай.

— Смерть наступила от огнестрельного ранения грудной клетки. Отчеты правоохранительных органов не доказали, что огнестрельное оружие было намеренно заряжено боевыми патронами на съемочной площадке. На основании данных, смерть необходимо классифицировать как несчастный случай, — сообщается в отчете.

Напомним, что трагедия случилась 22 октября 2021 года — тогда на съемочной площадке фильма Ржавчина Алек Болдвин застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза во время съемок вестерна. Оружие использовалось на площадке в качестве реквизита, но в барабане был боевой патрон.