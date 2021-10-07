Хорошая приманка: Даша Астафьева показала эротические снимки с рыбалки

Известная украинская певица и модель Даша Астафьева показала соблазнительные фото с рыбалки.

Съемки на берегу пруда проходили в довольно прохладную погоду, однако это не помешало Даше сделать ну очень горячие фото.

Снимки Астафьева опубликовала на своей странице в Instagram, а также показала бэкстейдж-видео со съемки.

Из реквизитов в руках Даши красовалась удочка.

Певица позировала перед камерой в черном корсете, длинных перчатках и темных чулках с подвязками. Соблазнительный образ дополняют туфли на шпильке.

Она эротично позировала на мостике у воды с удочкой в ​​руках, а на некоторых кадрах еще и с сигаретой.

Многие комментаторы в сети писали, что красиво, однако она наверняка не знает, как ловить рыбу. Однако стоит отметить, что Даша Астафьева с детства занимается рыбалкой. Более того, она часто поддерживает общественные инициативы по отлову рыбы в водоемах.

— Для меня ловить рыбу — это то же, что делать массаж, ездить на велосипеде, гулять в лесу. Я получаю от этого процесса кайф! В детстве, кстати, не очень любила рыбалку — она ​​воспринималась как работа — надо было идти и ловить рыбу, чтобы вся семья могла поужинать. А сейчас это фан и хороший способ отдохнуть, разгрузить голову, повод побыть на природе, — рассказывала Даша на шоу Хот зверху.

https://www.instagram.com/p/CUt2HwyN915/

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