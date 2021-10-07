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Хорошая приманка: Даша Астафьева показала эротические снимки с рыбалки

7 октября 2021, 18:05 Євгенія Шапоренко
Хорошая приманка: Даша Астафьева показала эротические снимки с рыбалки

Известная украинская певица и модель Даша Астафьева показала соблазнительные фото с рыбалки.

Съемки на берегу пруда проходили в довольно прохладную погоду, однако это не помешало Даше сделать ну очень горячие фото.

Снимки Астафьева опубликовала на своей странице в Instagram, а также показала бэкстейдж-видео со съемки.

Из реквизитов в руках Даши красовалась удочка.

Певица позировала перед камерой в черном корсете, длинных перчатках и темных чулках с подвязками. Соблазнительный образ дополняют туфли на шпильке.

Она эротично позировала на мостике у воды с удочкой в ​​руках, а на некоторых кадрах еще и с сигаретой.

Многие комментаторы в сети писали, что красиво, однако она наверняка не знает, как ловить рыбу. Однако стоит отметить, что Даша Астафьева с детства занимается рыбалкой. Более того, она часто поддерживает общественные инициативы по отлову рыбы в водоемах.

— Для меня ловить рыбу — это то же, что делать массаж, ездить на велосипеде, гулять в лесу. Я получаю от этого процесса кайф! В детстве, кстати, не очень любила рыбалку — она ​​воспринималась как работа — надо было идти и ловить рыбу, чтобы вся семья могла поужинать. А сейчас это фан и хороший способ отдохнуть, разгрузить голову, повод побыть на природе, — рассказывала Даша на шоу Хот зверху.

https://www.instagram.com/p/CUt2HwyN915/

Что пишут пользователи в комментариях под фото:

  • Теперь я понимаю, почему мужики так любят рыбалку. Там вот такие русалки.
  • Господи, даже я ее хочу (комментарий от девушки).
  • Наверное все судаки выскочили.
  • Мотивация прекрасна, нужно срочно на рыбалку.
  • Хорошая приманка. P.S. Как бы за такие шутки, леща не поймать большого.
  • Это вообще законно!
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Теги
Даша Астаф'єва , Риболовля
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