Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная продолжает строить карьеру в РФ. Она снялась в российском сериале Холодное блюдо.

Так, Паперная сыграла роль главной героини. По данным росСМИ, лента еще в производстве, однако выйдет уже в этом году.

— Моя Дана очень сильная и самодостаточная девушка. Она реализовала себя в карьере и уже полностью готова к семейной жизни. Встретив Никиту, она почувствовала, что рядом с ней именно тот человек, который ей нужен — взрослый, самостоятельный и понимающий. Пережив измену, она уверена, что Никита — ее человек. Такую любовь, наверное, можно назвать слепой, но я уверена, она способна преодолеть любые испытания, — говорит о своей новой работе Антонина.

Отметим, что Паперная молчит о полномасштабной войне в Украине, продолжая жить с актером-россиянином Владимиром Яглычем и их детьми в стране-агрессоре.

Теперь же Антонина участвует в создании контента для граждан России.

Сама Ольга Сумская не раз ставала на защиту дочери. В феврале актриса говорила, что поддерживает связь с наследницей и внуками, однако не находит слов, чтобы объяснить всю ситуацию. При этом Сумская неоднократно говорила, что Паперная в первую очередь думает о детях и их безопасности.