Актриса Ольга Сумская расплакалась, когда заговорила о дочери Антонине Паперной и внуках Еве и Данииле, которые живут в России.

Говорит, поддерживает с дочерью связь, однако не находит слов, чтобы объяснить всю ситуацию, поскольку это страшная материнская боль. Сказала она в интервью телеканалу Дом.

— Там прослушивается все. Говорить можно, но очень сдержанно. Я просто смотрю на внуков, как они растут… Мне нужно успокоится, — плача сказала Сумская.

Отмечает, когда читает комментарии хейтеров, что пишут ей и ее дочери, не может ничего сделать. Говорит, это трагедия тысячи людей, просто она известный человек, потому ей прилетает.

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— Она думает про детей. Прежде всего она мать. Я их не видела уже год, и мы так по телефону просто общаемся. Я им читаю украинские сказки. У них няня из Харькова. Она тоже им читает на украинском. Так что мы наверстаем хотя бы так, — вытирая слезы сказала Ольга.

Ранее Ольга Сумская уже рассказывала о волне хейта, которую получает за дочь в РФ. Тогда же она призналась, что не знает, не мобилизуют ли ее зятя, актера Владимира Яглыча, однако эту тему с Антониной она не затрагивала.