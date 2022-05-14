В финале Евровидения 2022 выступила и рок-группа The Rasmus, которая представляет Финляндию с песней Jezebel.

The Rasmus — Jezebel

По ощущениям The Rasmus решили, что это просто их концерт. Коллектив вышел зажег, как всегда, и ушел за сцену. Наверное опыт live-выступлений дал о себе знать. К пению Лаури можно придраться, но в целом все хорошо.

Что известно о The Rasmus

Финская рок-группа была основана в далеком 1994 году, когда ее участники были еще школьниками. Кстати свой первый серьезный тур (около 100 концертов) The Rasmus откатали, когда музыкантам было всего по 16 лет.

В 2003 году The Rasmus выпускает знаковый альбом Dead Letters, который приносит им по-настоящему мировую славу. Многие точно знают один из синглов пластинки — In the Shadows.

Спустя два года выходит альбом Hide from the Sun, который закрепляет успех группы. Альбом Black Roses в 2008 году тоже прошел хорошо, так как музыканты показали привычный для всех материал.

После этого карьера коллектива пошла на спад. В 2012 году вышла пластинка The Rasmus. А вот альбом 2017 года Dark Matters фаны приняли двояко из-за экспериментов коллектива в звучании. Кстати, больше всего внимания заслужили композиции, которые напоминают ранее творчество коллектива.

В 2022 году стало известно, что The Rasmus выиграли нацотбор на Евровидение в Финляндии с песней Jezebel. Солист коллектива Лаури рассказывал, что их конкурсная Jezebel посвящена сильным женщинам, которые привыкли прокладывать свой путь, а не идти на поводу.

The Rasmus — Jezebel: текст и перевод песни

Verse 1 Midnight, it’s time to put your face on

Game set, a killer shark in heels

I’m just the first shot on your hit list

High kicks, a predator on wheels

Woke up with bruises on my body

Hands tied, like Jesus on the cross

Your name’s in lipstick on the mirror Куплет 1 Полночь — время надевать лицо.

Игра началась, акула-убийца на каблуках…

Я лишь первая мишень в твоем списке.

Жесткие удары, хищник на колесах.

Проснулся — тело в синяках,

руки привязаны — как Иисус на кресте.

Твое имя помадой на зеркале. Chorus Jezebel

I don’t know how you got in my blood

Was it the dangerous things you do?

You always wanted to be a star Jezebel

If you’re the hunter then I’m the prey

You lick your lips as you walk away

Your final kiss is to leave a scar

On a heart

Jezebel Припев Изабель. Не знаю, как ты попала в мою кровь. Это опасно, то что ты делаешь? Ты всегда хотела быть звездой. Изабель. Ты охотник, я — добыча. Облизываешь губы, уходя. Твой последний поцелуй остается шрамом на сердце, Изабель. Verse 2 At night you turn into a tiger

A girl who looks like she’s a boy

The world’s most ultimate survivor Куплет 2 Ночью ты превращаешься в тигра. Девчонка, похожая на мальчишку, последняя из выживших в этом мире. Chorus Jezebel (Jezebel)

I don’t know how you got in my blood (Jezebel)

Was it the dangerous things you do? (Jezebel)

You always wanted to be a star

Jezebel (Jezebel)

If you’re the hunter then I’m the prey (Jezebel)

You lick your lips as you walk away (Jezebel)

Your final kiss is to leave a scar

On a heart Припев Изабель. Не знаю, как ты попала в мою кровь. (Изабель) Это опасно, то что ты делаешь? (Изабель) Ты всегда хотела быть звездой. Изабель. Ты охотник, я — добыча. (Изабель) Облизываешь губы, уходя. (Изабель) Твой последний поцелуй остается шрамом на сердце. Bridge Sunrise, you crawl under the covers

Sleep tight until the dying sun

Tonight you’ll catch another lover

Jezebel Бридж Рассвет, заползаешь под одеяло, спокойно спишь, пока солнце не умрет. Сегодня ночью поймаешь другого, Изабель. Chorus Jezebel (Jezebel)

I don’t know how you got in my blood (Jezebel)

Was it the dangerous things you do? (Jezebel)

You always wanted to be a star

Jezebel (Jezebel)

If you’re the hunter then I’m the prey (Jezebel)

You lick your lips as you walk away (Jezebel)

Your final kiss is to leave a scar

On a heart Припев Изабель. Не знаю, как ты попала в мою кровь. (Изабель) Это опасно, то что ты делаешь? (Изабель) Ты всегда хотела быть звездой. Иезавель. Ты охотник, я — добыча. (Изабель) Облизываешь губы, уходя. (Изабель) Твой последний поцелуй остается шрамом на сердце.