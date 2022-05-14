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Всем сильным и независимым: The Rasmus покорили Евровидение взрывным выступлением

14 мая 2022, 22:34
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Всем сильным и независимым: The Rasmus покорили Евровидение взрывным выступлением

В финале Евровидения 2022 выступила и рок-группа The Rasmus, которая представляет Финляндию с песней Jezebel.

The Rasmus — Jezebel

По ощущениям The Rasmus решили, что это просто их концерт. Коллектив вышел зажег, как всегда, и ушел за сцену. Наверное опыт live-выступлений дал о себе знать. К пению Лаури можно придраться, но в целом все хорошо.

Что известно о The Rasmus

Финская рок-группа  была основана в далеком 1994 году, когда ее участники были еще школьниками. Кстати свой первый серьезный тур (около 100 концертов) The Rasmus откатали, когда музыкантам было всего по 16 лет.

В 2003 году The Rasmus выпускает знаковый альбом Dead Letters, который приносит им по-настоящему мировую славу. Многие точно знают один из синглов пластинки — In the Shadows.

Спустя два года выходит альбом Hide from the Sun, который закрепляет успех группы. Альбом Black Roses в 2008 году тоже прошел хорошо, так как музыканты показали привычный для всех материал.

После этого карьера коллектива пошла на спад. В 2012 году вышла пластинка The Rasmus. А вот альбом 2017 года Dark Matters фаны приняли двояко из-за экспериментов коллектива в звучании. Кстати, больше всего внимания заслужили композиции, которые напоминают ранее творчество коллектива.

В 2022 году стало известно, что The Rasmus выиграли нацотбор на Евровидение в Финляндии с песней Jezebel. Солист коллектива Лаури рассказывал, что их конкурсная Jezebel посвящена сильным женщинам, которые привыкли прокладывать свой путь, а не идти на поводу.

The Rasmus — Jezebel: текст и перевод песни

Verse 1

Midnight, it’s time to put your face on
Game set, a killer shark in heels
I’m just the first shot on your hit list
High kicks, a predator on wheels
Woke up with bruises on my body
Hands tied, like Jesus on the cross
Your name’s in lipstick on the mirror

 Куплет 1

Полночь — время надевать лицо.
Игра началась, акула-убийца на каблуках…
Я лишь первая мишень в твоем списке.
Жесткие удары, хищник на колесах.
Проснулся — тело в синяках,
руки привязаны — как Иисус на кресте.
Твое имя помадой на зеркале.
Chorus

Jezebel
I don’t know how you got in my blood
Was it the dangerous things you do?
You always wanted to be a star

Jezebel
If you’re the hunter then I’m the prey
You lick your lips as you walk away
Your final kiss is to leave a scar
On a heart
Jezebel

 Припев 

Изабель.
Не знаю, как ты попала в мою кровь.
Это опасно, то что ты делаешь?
Ты всегда хотела быть звездой.
Изабель.
Ты охотник, я — добыча.
Облизываешь губы, уходя.
Твой последний поцелуй остается шрамом
на сердце,
Изабель.
Verse 2

At night you turn into a tiger
A girl who looks like she’s a boy
The world’s most ultimate survivor

 Куплет 2

Ночью ты превращаешься в тигра.
Девчонка, похожая на мальчишку,
последняя из выживших в этом мире.
Chorus

Jezebel (Jezebel)
I don’t know how you got in my blood (Jezebel)
Was it the dangerous things you do? (Jezebel)
You always wanted to be a star
Jezebel (Jezebel)
If you’re the hunter then I’m the prey (Jezebel)
You lick your lips as you walk away (Jezebel)
Your final kiss is to leave a scar
On a heart

 Припев 

Изабель.
Не знаю, как ты попала в мою кровь. (Изабель)
Это опасно, то что ты делаешь? (Изабель)
Ты всегда хотела быть звездой.
Изабель.
Ты охотник, я — добыча. (Изабель)
Облизываешь губы, уходя. (Изабель)
Твой последний поцелуй остается шрамом
на сердце.
Bridge

Sunrise, you crawl under the covers
Sleep tight until the dying sun
Tonight you’ll catch another lover
Jezebel

 Бридж

Рассвет, заползаешь под одеяло,
спокойно спишь, пока солнце не умрет.
Сегодня ночью поймаешь другого,
Изабель.
Chorus

Jezebel (Jezebel)
I don’t know how you got in my blood (Jezebel)
Was it the dangerous things you do? (Jezebel)
You always wanted to be a star
Jezebel (Jezebel)
If you’re the hunter then I’m the prey (Jezebel)
You lick your lips as you walk away (Jezebel)
Your final kiss is to leave a scar
On a heart

 Припев

Изабель.
Не знаю, как ты попала в мою кровь. (Изабель)
Это опасно, то что ты делаешь? (Изабель)
Ты всегда хотела быть звездой.
Иезавель.
Ты охотник, я — добыча. (Изабель)
Облизываешь губы, уходя. (Изабель)
Твой последний поцелуй остается шрамом
на сердце.
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Теги
The Rasmus, Евровидение, Фінляндія
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