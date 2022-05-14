В финале Евровидения 2022 выступила и рок-группа The Rasmus, которая представляет Финляндию с песней Jezebel.
The Rasmus — Jezebel
По ощущениям The Rasmus решили, что это просто их концерт. Коллектив вышел зажег, как всегда, и ушел за сцену. Наверное опыт live-выступлений дал о себе знать. К пению Лаури можно придраться, но в целом все хорошо.
Что известно о The Rasmus
Финская рок-группа была основана в далеком 1994 году, когда ее участники были еще школьниками. Кстати свой первый серьезный тур (около 100 концертов) The Rasmus откатали, когда музыкантам было всего по 16 лет.
В 2003 году The Rasmus выпускает знаковый альбом Dead Letters, который приносит им по-настоящему мировую славу. Многие точно знают один из синглов пластинки — In the Shadows.
Спустя два года выходит альбом Hide from the Sun, который закрепляет успех группы. Альбом Black Roses в 2008 году тоже прошел хорошо, так как музыканты показали привычный для всех материал.
После этого карьера коллектива пошла на спад. В 2012 году вышла пластинка The Rasmus. А вот альбом 2017 года Dark Matters фаны приняли двояко из-за экспериментов коллектива в звучании. Кстати, больше всего внимания заслужили композиции, которые напоминают ранее творчество коллектива.
В 2022 году стало известно, что The Rasmus выиграли нацотбор на Евровидение в Финляндии с песней Jezebel. Солист коллектива Лаури рассказывал, что их конкурсная Jezebel посвящена сильным женщинам, которые привыкли прокладывать свой путь, а не идти на поводу.
The Rasmus — Jezebel: текст и перевод песни
|Verse 1
Midnight, it’s time to put your face on
|Куплет 1
Полночь — время надевать лицо.
|Chorus
Jezebel
Jezebel
|Припев
Изабель.
Не знаю, как ты попала в мою кровь.
Это опасно, то что ты делаешь?
Ты всегда хотела быть звездой.
Изабель.
Ты охотник, я — добыча.
Облизываешь губы, уходя.
Твой последний поцелуй остается шрамом
на сердце,
Изабель.
|Verse 2
At night you turn into a tiger
|Куплет 2
Ночью ты превращаешься в тигра.
Девчонка, похожая на мальчишку,
последняя из выживших в этом мире.
|Chorus
Jezebel (Jezebel)
|Припев
Изабель.
Не знаю, как ты попала в мою кровь. (Изабель)
Это опасно, то что ты делаешь? (Изабель)
Ты всегда хотела быть звездой.
Изабель.
Ты охотник, я — добыча. (Изабель)
Облизываешь губы, уходя. (Изабель)
Твой последний поцелуй остается шрамом
на сердце.
|Bridge
Sunrise, you crawl under the covers
|Бридж
Рассвет, заползаешь под одеяло,
спокойно спишь, пока солнце не умрет.
Сегодня ночью поймаешь другого,
Изабель.
|Chorus
Jezebel (Jezebel)
|Припев
Изабель.
Не знаю, как ты попала в мою кровь. (Изабель)
Это опасно, то что ты делаешь? (Изабель)
Ты всегда хотела быть звездой.
Иезавель.
Ты охотник, я — добыча. (Изабель)
Облизываешь губы, уходя. (Изабель)
Твой последний поцелуй остается шрамом
на сердце.