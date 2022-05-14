У фіналі Євробачення 2022 виступив і рок-гурт The Rasmus, який представляє Фінляндію з піснею Jezebel.

The Rasmus – Jezebel

За відчуттями The Rasmus вирішили, що це просто їхній концерт. Колектив вийшов, як завжди, запалив і пішов за сцену. Напевно, досвід live-виступів дав про себе знати. До співу Лаурі можна причепитися, але загалом все добре.

Що відомо про The Rasmus

Фінський рок-гурт був заснований в далекому 1994 році, коли її учасники були ще школярами. До речі, свій перший серйозний тур (близько 100 концертів) The Rasmus відкатали, коли музикантам було лише по 16 років.

2003 року The Rasmus випускає знаковий альбом Dead Letters, який приносить їм по-справжньому світову славу. Багато хто точно знає один із синглів платівки — In the Shadows.

Через два роки виходить альбом Hide from the Sun, який закріплює успіх гурту. Альбом Black Roses у 2008 році теж пройшов добре, тому що музиканти показали звичний для всіх матеріал.

Після цього кар’єра колективу пішла на спад. 2012 року вийшла платівка The Rasmus. А ось альбом 2017 року Dark Matters фани прийняли двояко через експерименти колективу у звучанні. До речі, найбільше уваги заслужили композиції, які нагадують раню творчість колективу.

2022 року стало відомо, що The Rasmus виграли нацвідбір на Євробачення у Фінляндії з піснею Jezebel. Соліст колективу Лаурі розповідав, що їхня конкурсна Jezebel присвячена сильним жінкам, які звикли прокладати свій шлях.

The Rasmus – Jezebel: текст та переклад пісні

Verse 1 Midnight, it’s time to put your face on

Game set, a killer shark in heels

I’m just the first shot on your hit list

High kicks, a predator on wheels

Woke up with bruises on my body

Hands tied, like Jesus on the cross

Your name’s in lipstick on the mirror Куплет 1 Опівночі – час одягати обличчя.

Гра почалася, акула-вбивця на підборах.

Я лише перша мета у твоєму списку.

Жорсткі удари, хижак на колесах.

Прокинувся – тіло в синцях,

руки прив’язані як Ісус на хресті.

Твоє ім’я помадою на дзеркалі. Chorus Jezebel

I don’t know how you got in my blood

Was it the dangerous things you do?

You always wanted to be a star Jezebel

If you’re the hunter then I’m the prey

You lick your lips as you walk away

Your final kiss is to leave a scar

On a heart

Jezebel Приспів Ізабель.

Не знаю, як ти потрапила до моєї крові.

Це небезпечно, що ти робиш?

Ти завжди хотіла бути зіркою. Ізабель.

Ти мисливець, я здобич.

Облизуєш губи, йдучи.

Твій останній поцілунок залишається шрамом

на серці,

Ізабель. Verse 2 At night you turn into a tiger

A girl who looks like she’s a boy

The world’s most ultimate survivor Куплет 2 Вночі ти перетворюєшся на тигра.

Дівча, схоже на хлопчика,

остання з тих, хто вижив у цьому світі. Chorus Jezebel (Jezebel)

I don’t know how you got in my blood (Jezebel)

Was it the dangerous things you do? (Jezebel)

You always wanted to be a star

Jezebel (Jezebel)

If you’re the hunter then I’m the prey (Jezebel)

You lick your lips as you walk away (Jezebel)

Your final kiss is to leave a scar

On a heart Приспів Ізабель.

Не знаю, як ти потрапила до моєї крові. (Ізабель)

Це небезпечно, що ти робиш? (Ізабель)

Ти завжди хотіла бути зіркою.

Ізабель.

Ти мисливець, я здобич. (Ізабель)

Облизуєш губи, йдучи. (Ізабель)

Твій останній поцілунок залишається шрамом

на серці. Bridge Sunrise, you crawl under the covers

Sleep tight until the dying sun

Tonight you’ll catch another lover

Jezebel Брідж Світанок, заповзаєш під ковдру,

спокійно спиш, доки сонце не помре.

Сьогодні вночі зловиш іншого,

Ізабель. Chorus Jezebel (Jezebel)

I don’t know how you got in my blood (Jezebel)

Was it the dangerous things you do? (Jezebel)

You always wanted to be a star

Jezebel (Jezebel)

If you’re the hunter then I’m the prey (Jezebel)

You lick your lips as you walk away (Jezebel)

Your final kiss is to leave a scar

On a heart Приспів Ізабель.

Не знаю, як ти потрапила до моєї крові. (Ізабель)

Це небезпечно, що ти робиш? (Ізабель)

Ти завжди хотіла бути зіркою.

Ізабель.

Ти мисливець, я здобич. (Ізабель)

Облизуєш губи, йдучи. (Ізабель)

Твій останній поцілунок залишається шрамом

на серці.