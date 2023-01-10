Ведущая Маша Ефросинина резко высказалась о звездах-путинистах, а также вспомнила, как певец Филипп Киркоров любил быть в Киеве.

В Instagram-stories Маша решила пообщаться с подписчиками, устроив рубрику Вопрос-ответ. Так, кто-то из фолловеров поинтересовался, почему российские звезды считают, что они правы. В качестве примера привели ведущую Леру Кудрявцеву и Филиппа Киркорова.

Ефросинина не стала скрывать гнева, подчеркнув, что именно так работает психика рабов.

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— Если они признают открыто весь пиз**ц, частью которого они являются, то им останется только публично вздернуться. Так работает психика рабов — чтобы не сойти с ума, нужно переложить ответственность за свою причастность к преступлениям на других. Найти оправдание своей вине, сделав виновными жертв. Иначе этим киркорово-кудрявцевым физически кабзда, — отметила Маша.

Она вспомнила, как до полномасштабной войны путинист Киркоров говорил о любви к Украине и хвалил президента Владимира Зеленского.

Маша сказала, что очень бы хотела посмотреть ему в глаза, поскольку никак не может понять, как все эти люди живут с собой в согласии после нападения их страны на Украину, которую они называли своим вторым домом.

— Ну, не может же так отбить память физиологически. Как он обожал Украину. Не вылезал из Киева. Какие дифирамбы пел Зеленскому при всех случаях публично… Как признавался в любви со сцены своим поклонникам и постоянно намекал, что мечтает о звании народного… И такое я могу о каждом из этих п**дюков из списка санкций рассказать, поскольку работали с ними с конца 1990-х десятки лет! Что ж бл**ь за изверги они все стали? Как они на себя смотрят в зеркало? Как смотрят в глаза своим детям? — возмутилась Ефросинина.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 119 деятелей из РФ. Под них попали: рэпер Баста (Василий Вакуленко), артисты Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Михаил Галустян, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Михаил Шуфутинский, Анита Цой, Лолита Милявская и многие другие.